Bimbo travolto e ucciso sulle strisce, si costituisce motociclista

Bimbo travolto e ucciso sulle strisce pedonali a Cagliari, Sardegna. Il motociclista colpevole del gesto si costituisce.

Bimbo travolto e ucciso sulle strisce in via Cadello a Cagliari, Sardegna. Il piccolo di 15 mesi era dentro un passeggino spinto dalla madre, mentre questa stava attraversando la strada sulle strice pedonali.

Il piccolo è tragicamente morto sul colpo, quando un 37enne a bordo di uno scooter ha impattato sul passeggino spinto da una donna.

Madre e figlio sono stati sbalzati via dalla violenza dello scontro, per il bimbo di 15 mesi non c’è stato nulla da fare.

Nonostante il pronto intervento di due ambulanze del 118, il bimbo di 15 mesi ha perso la vita dopo essere stato investito assieme al passeggino nel quale si trovava. I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, intervistati dal Corriere della Sera, hanno confermato che lo scooter era un T-Max nero guidato da un uomo in tuta nera.

“Il conducente guidava certamente a velocità elevata se il passeggino è stato travolto al punto tale da straziare il corpo del piccolo, che è nato nel 2020. Gli stiamo dando la caccia, grazie alle telecamere è difficile che si sfugga”, ha dichiarato un Carabiniere.

L’uomo a bordo dello scooter, quando si è reso conto di ciò che aveva fatto, non si è fermato per prestare soccorso, peggiorando inesorabilmente il suo crimine.

Dopo poco, il 37enne si è presentato alla Polizia Stradale per ammettere le sue colpe e costituirsi.