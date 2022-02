Travolto e ucciso dal treno Torino-Modane: 15enne afghano stava tentando di raggiungere la Francia

Il giovane 15enne afgano che è stato travolto ed ucciso da un Treno in Val di Susa aveva iniziato il suo viaggio per la Francia nel giugno 2021.

La disperazione e la voglia di una vita migliore a volte portano a fare gesti pericolosi che spesso si rivelano fatali. Questa è la storia di un giovane, scappato dall’Afghanistan, che è deceduto mercoledì scorso, 26 gennaio 2022, sulla linea ferroviaria Torino-Modane.

Travolto e ucciso da un treno: la dinamica dell’incidente

Il giovane afgano aveva 15 anni e stava cercando di percorrere a piedi un tratto di strada pericoloso in quanto di passaggio per la linea Torino-Modane. Quel tragitto ferroviario collega l’Italia con la Francia. Il ragazzo aveva deciso di percorrere a piedi il suo viaggio per essere sicuro di riuscire ad entrare in Francia. Sul suo destino però ha incontrato un treno dell’alta velocità che lo ha travolto all’altezza di Salbertrand, in Val di Susa, mettendo fine alla sua vita.

Al ritrovamento del cadavere molti hanno pensato si trattasse di un ragazzo africano, successivamente però, con le indagini, la polizia ferroviaria è risalita all’identità della vittima.

La storia di Ullah Rezwan Sheyzad

Ullah Rezwan Sheyzad, questo il nome del giovane 15enne che ha perso la vita in Val di Susa. Era un ragazzino afgano e la sua storia è stata raccontata dal quotidiano La Stampa. Come tante persone, Ullah era scappato dall’Afghanistan nel giugno del 2021, prima che i Talebani conquistassero Kabul.

Già in quel periodo, come aveva detto Ullah, in Afghanistan “non sai mai se arrivi a sera“. Da quel mese il suo viaggio è stato lungo e pieno di ostacoli, cosa quasi impensabile per un ragazzino di 15 anni.

Il viaggio di Ullah Rezwan Sheyzad

Le tappe del suo viaggio, come riporta La Stampa hanno seguito la rotta che va a sud dell’Afghanistan, fino ad arrivare in Europa. Da lì, Ullah, ha attraversato i Balcani fino alla Slovenia.

Il 3 novembre 2021, il giovane è riuscito ad arrivare a Palmanova, in provincia di Udine e poi si è spostato a Cercivento. Da novembre ha intrapreso il viaggio verso ovest, direzioni Parigi, per raggiungere la sua famiglia. Purtroppo per Ullah, il suo viaggio aveva un biglietto di sola andata ed è terminato tragicamente in Val di Susa.