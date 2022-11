Black Friday 2022: come prepararsi al meglio e le offerte

In tempi di crisi, bisogna trovare diversi metodi e soluzioni per risparmiare e trovare la caccia all’ultimo affare. In questo periodo si può approfittare delle offerte del Black Friday con promozioni che già sono in corso sul noto e-commerce di Amazon in ogni categoria e settore per fare affari per ogni tasca.

Black Friday 2022

Manca poco più di una settimana e l’evento del Black Friday, quindi la corsa allo shopping sfrenato sta per cominciare. Un evento di origine americana, ma di grande successo che si è espanso un po’ in tutto il mondo dando la possibilità a tutti di approfittare delle tantissime offerte e promozioni che vi sono a disposizione.

Il 25 novembre a mezzanotte scatta questo evento dedicato a tantissime promozioni su una marea di articoli in ogni categoria. proprio per non farsi trovare impreparati, è necessario valutare attentamente tutte le iniziative di questi giorni in modo da non andare incontro a fregature. Si tratta di un periodo molto atteso per fare affari.

Gli sconti non sono solo presenti sugli e-commerce, vedi Amazon, sempre il numero uno per quanto riguarda i prezzi al ribasso, ma anche nei negozi fisici che si stanno già preparando fin da ora con tantissimi sconti e promozioni da non perdere. Un evento come il Black Friday che cade sempre il giorno dopo il Ringraziamento negli Stati Uniti.

Gli sconti si trovano un po’ ovunque e appartengono a ogni categoria: dal giardinaggio alla casa e cucina passando per i cellulari, i televisori. le offerte riguardano anche altri prodotti e articoli come i viaggi e molto altro. I negozi si stanno già preparando per fare affari imperdibili in ogni settore e trovare magari qualche dono natalizio.

Black Friday 2022: offerte

Il Black Friday, come ormai sappiamo e abbiamo detto, comincia effettivamente il 25 novembre con gli sconti facili da trovare. Basta recarsi sul sito di Amazon dove trovare tantissime promozioni contrassegnate dalla dicitura Black Friday. Le offerte sono di ogni tipo e possono arrivare sino al 40%.

Sebbene la data ufficiale è quella annunciata, si possono già trovare su Amazon una serie di promozioni a partire dal 18 novembre. I dispositivi tecnologici, i prodotti per la cura del corpo, ma anche gli utensili da cucina ed elettrodomestici sono a prezzi davvero convenienti e unici nel suo genere per ricevere a casa il proprio ordine entro pochi giorni.

A differenza di Amazon Prime, riservato soltanto agli iscritti a questo servizio, il Black Friday è per tutti e per ogni tasca.

Black Friday 2022 Amazon

Le offerte del Black Friday sono già cominciate in anticipo come si vede dalle promozioni sul noto e-commerce di Amazon. Cliccando sulla foto si visualizzano le promozioni relative. La classifica qui sotto stila i 5 migliori articoli in ogni settore tra quelli maggiormente desiderati con i dettagli del prodotto.

1)LG MH6535GDH Forno microonde

Un forno a microonde molto potente dotato di grill di colore bianco. Dotato di tecnologia smart inverter. Permette di scaldare, cuocere e congelare i cibi in modo da risparmiare tempo e fatica. Dispone di pulsanti e tasti che permettono di regolare e impostare la temperatura. grazie alle funzioni Healthy Fry e rosting di cucinare in modo sano.

2)LG 50QNED816QA smart

Una smart tv da 40 pollici in 4K dai colori raffinati grazie alla tecnologia esclusiva LG. Un processore in grado di ottimizzare le immagini e l’audio a seconda di ciò che si guarda. Ottimo anche per il gaming. Dispone di un telecomando puntatore per rendere tutto più semplice e intuitivo. Compatibile con Alexa, Google Assistant e anche diverse app come Netflix, Disneyplus, ecc.

3)Babyliss C1300E

Un arricciacapelli automatico con due testine intercambiabili che permette di avere ricci perfetti e ben definiti. Ottimo per avere capelli ricci e le onde. Sfrutta la tecnologia ionica per tutte le sue funzioni. Brillante e molto morbido da usare. Dotato di due temperature e diverse impostazioni per dare volume a tutti i tipi di capelli.

4)Shepretty zaino donna borsa tracolla

Uno zaino per la scuola e le attività di ogni giorno in tessuto Oxford impermeabile che resiste all’usura con materiale interno in poliestere. Molto capiente con varie tasche per contenere ombrello, portafoglio, bottiglia d’acqua e libri. Ha un design antifurto per renderlo maggiormente sicuro e confortevole. Multifunzione e disponibile in vari colori: nero, marrone, a fantasia, ecc.

5)Macchina sottovuoto professionale

Una macchina sottovuoto per alimenti secchi e umidi con taglierina incorporata e stoccaggio. Mantiene il cibo fresco rallentando il processo di ossidazione. Ha varie funzioni e utile anche per vuoto morbido, esterno, compreso umido e secco. Si può controllare anche il grado di vuoto grazie alle funzioni. Ha un design salva-spazio e con vassoio anti-goccia.

In occasione del Black Friday, anche diversi sconti nel settore del benessere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.