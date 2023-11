Black Friday 2023: quando comincia e come prepararsi

Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, partono anche le idee per i regali. Per risparmiare è possibile approfittare delle tante offerte disponibili per il Black Friday con sconti imperdibili. Vediamo nei paragrafi come funziona, le date e alcuni oggetti imperdibili da ordinare per l’occasione.

Black Friday 2023

La corsa pazza allo shopping e ai regali natalizi sta cominciando a scaldarsi soprattutto grazie al Black Friday. Un evento che nasce negli Stati Uniti e che è esploso, da un paio di anni, anche in Italia dove è possibile approfittare di tantissime promozioni e offerte in ogni settore. Ogni utente può valutare le offerte e sconti migliori da inserire nel carrello.

Un evento che sancisce per molti la corsa ai regali di Natale. In questa occasione, non solo i negozi online, ma anche quelli fisici, cominciano fin da subito a proporre le tante offerte in ogni campo e settore. Dall’elettronica ai device tecnologici, passando per i prodotti beauty o i giocattoli, sono varie le promozioni di cui approfittare.

La cosa importante, quando si tratta del Black Friday, è arrivare come sempre preparati in modo da non farsi sfuggire assolutamente nulla. Un evento a cui possono partecipare tutti. A differenza delle offerte Prime, questo evento è a disposizione di chiunque abbia un account Amazon in modo da poterne approfittare.

Come al solito, le offerte del Black Friday si racchiudono subito dopo il Giorno del Ringraziamento che quest’anno cade giovedì 23 novembre. Il giorno seguente, ovvero il 24, cominciano le promozioni per cui è possibile approfittare. Sul sito di Amazon si è cominciato molto prima con le promozioni che sono partite già il 17 novembre per la settimana del Black Friday.

Un evento che si concluderà, come accade ogni anno, con il 27 novembre, ovvero il Cyber Monday, quindi il lunedì successivo, completamente dedicato, come dice il nome, alle promozioni e sconti riguardanti il settore della tecnologia e dell’elettronica.

Black Friday Amazon 2023: promozioni

Su Amazon si trovano alcune delle migliori offerte relative al Black Friday. Qui sotto abbiamo rassunto le 20 migliori di cui approfittare.

1)Echo Dot con orologio

Un altoparlante wi-fi molto potente che permette di controllare la sveglia, i vari parametri e il meteo dotato di orologio.

2)Acer Aspire 3 A315

Un notebook, un portatile del marchio Acer in grado di offrire e fornire ottime prestazioni consentendo di compiere qualsiasi operazione.

3)Kindle Scribe (32GGB)

L’unico kindle che è possibile usare, non solo come dispositivo per la lettura, ma anche come taccuino digitale dotato di penna con cui prendere appunti.

4)Toshiba smart fire tv

Un televisore del noto marchio da ben 65 pollici con cui godere di ogni programma televisivo dal design sottile.

5)Echo buds auricolari

Sono auricolari in grado di cancellare il rumore, molto sottili e compatti combinati con Alexa e impermeabili.

6)Samsung Galaxy Tab S9

Un tablet del marchio Samsung con penna e caricatore incluso che fornisce eccellenti prestazioni per fare ciò che si desidera.

7)HiSense forno a microonde

Un microonde molto compatto e adatto per ogni ambiente casalingo dalla funzione grill con tempi di cottura rapidi.

8)Samsung WW60A3120WE/ET

Una lavatrice del marchio Samsung con capacità di 6 chili e a disposizione con varie funzioni per ogni lavaggio.

9)Candy Idea CDOY&GRX

Un piano a cottura agas con ben fuochi in acciaio inox dalle griglie smaltate.

10)Oppo A38 smartphone

Uno smartphone dotato di doppia fotocamera con diverse funzioni e sblocco laterale.

11)Philips Oneblade face & body

Non soltanto un rasoio che ridefinisce i peli della barba, ma regola anche la lunghezza dei capelli. Ottima l’esperienza di rasatura.

12)Oral B testine di ricambio

Uno spazzolino dotato di ben 12 testine di ricambio che dona denti più puliti e gengive sane.

13)Samsung monitor gaming odyssey G5

Un monitor del marchio Samsung che permette di essere maggiormente parte del gioco con un display a curva.

14)Tineco Floor ONe S/ aspirapolvere

Un aspirapolvere senza fili, quindi cordless e indicato per la pulizia di ogni pavimento dotato di vari sensori e funzioni.

15)Tineco Toasty one

Un tostapane molto intelligente e touchscreen in grado di cuocere due fette singolarmente.

16)Trust Ymo set tastiera e mouse

Un set che comprende sia la tastiera che il mouse wireless adatto per qualsiasi dispositivo, sia per lavoro che per il gaming.

17)HyperX Cloud II

Sono delle cuffie da gaming compatibili con il Mac per vivere al meglio il gioco online.

18)Garmin forerunner 55

Uno smartwatch per il running integrato con una serie di funzioni come il rilevamento dei battiti cardiaci, la frequenza, ecc.

19)Sodastream Terra megapack

Un gasatore d’acqua di forma cilindrica molto facile da usare in grado di risparmiare sui costi, ma anche sulla plastica.

20)Lagostina Ingenio mineralis

Un set di padelle in alluminio con rivestimento antiaderente e molto versatili adatte per ogni uso in cucina.

Insieme ai prodotti del Black Friday, anche una green card per risparmiare.

