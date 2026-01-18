Un attacco mirato alle infrastrutture energetiche ha provocato blackout in numerose località del Sud Ucraina, interrompendo l'erogazione di energia elettrica e causando disagi significativi alla popolazione locale.

Negli ultimi giorni, oltre 200.000 abitazioni nelle aree meridionali dell’Ucraina, attualmente sotto occupazione russa, hanno subito un blackout. Questo evento è stato causato da attacchi mirati condotti dall’esercito ucraino. I funzionari locali, nominati da Mosca, hanno rilasciato dichiarazioni riguardo l’incidente, sottolineando la gravità della situazione nella regione di Zaporizhzhia.

Dettagli sull’attacco e le conseguenze

Il rappresentante locale, Yevgeny Balitsky, ha comunicato tramite il suo canale Telegram che l’attacco ha avuto un impatto devastante sulle infrastrutture energetiche. L’evento ha causato la mancanza di elettricità per 213.000 clienti e ha interessato 386 località nella zona di Zaporizhzhia. Inoltre, il governatore della regione di Kherson, Vladimir Saldo, ha confermato un ulteriore attacco che ha colpito una sottostazione elettrica, lasciando senza corrente 14 città e 450 villaggi.

Le ripercussioni invernali

Questa offensiva si colloca in un contesto in cui la Russia ha intensificato i bombardamenti contro l’Ucraina, con l’obiettivo di ridurre la capacità energetica del paese durante i mesi invernali. La situazione è particolarmente critica, poiché le temperature rigide rendono la mancanza di riscaldamento insostenibile per molte famiglie.

Risposta del governo ucraino

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato la settimana scorsa uno stato di emergenza nel settore energetico, evidenziando gli sforzi in atto per aumentare le importazioni di elettricità. In un messaggio rilasciato, ha affermato: “La situazione nel sistema energetico è complicata, ma stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare i servizi il più rapidamente possibile”.

La difesa aerea ucraina

Secondo quanto riportato dall Aviazione ucraina, durante la notte tra sabato e domenica, le forze russe hanno lanciato 201 droni, dei quali 167 sono stati abbattuti. Tuttavia, si segnalano tragici risultati, con la conferma della morte di due persone a causa del bombardamento. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver distrutto 63 droni ucraini nello stesso periodo, evidenziando l’intensità del conflitto.

Le sfide del giornalismo indipendente

Il giornalismo indipendente in Russia affronta sfide senza precedenti. L’ufficio del Procuratore Generale ha designato The Moscow Times come un’organizzazione “indesiderata”, mettendo a rischio il lavoro dei giornalisti e criminalizzando la loro attività. Questi eventi rappresentano tentativi diretti di silenziare le voci critiche, mentre i giornalisti di The Moscow Times continuano a impegnarsi per fornire informazioni accurate e imparziali.

Il messaggio è chiaro: sostenere la libertà di stampa è fondamentale in questo momento. La situazione richiede un impegno collettivo per difendere il giornalismo libero e indipendente, di fronte a tentativi di repressione.