Blackout storico in Spagna e Portogallo: quasi tutta l’elettricità ripristinata dopo il disastro

Un gigantesco blackout ha scosso la Spagna e il Portogallo, lasciando milioni di persone senza elettricità per quasi 12 ore. L’interruzione ha avuto un impatto devastante su tutta la penisola iberica, paralizzando le città e causando disagi in ogni settore. Mentre l’approvvigionamento energetico sta lentamente tornando alla normalità, rimangono ancora forti le ripercussioni di un evento che ha colpito duramente l’infrastruttura elettrica della regione.

Blackout storico in Spagna e Portogallo

Ieri, lunedì 28 aprile, poco prima di pranzo, un imprevisto blackout ha colpito simultaneamente Spagna e Portogallo. In pochi secondi, la produzione di energia è crollata drasticamente alle 12:33, con una perdita di circa 15 gigawatt, un calo che ha paralizzato il sistema.

La Spagna, che dipende da centrali nucleari, idroelettriche e impianti rinnovabili, ha visto un improvviso stop nella produzione, innescando un sovraccarico sul sistema europeo, collegato alla Francia. Questo ha provocato la disconnessione e il collasso totale della rete.

Nel frattempo, il blackout ha causato enormi disagi: il traffico si è fermato per il malfunzionamento dei semafori e le industrie hanno subito uno stop. Centinaia di voli sono stati cancellati, i trasporti pubblici sono stati interrotti, e diverse persone sono rimaste bloccate nelle metropolitane o negli ascensori. Anche la connessione internet, in alcune zone, ha subito rallentamenti significativi. Il ripristino dell’energia è stato previsto tra le sei e le dieci ore.

Anche alcune aree del sud della Francia hanno subito brevi interruzioni, ma i funzionari hanno dichiarato che il servizio è stato rapidamente ripristinato grazie a un intervento rapido ed efficace.

Le autorità spagnole e portoghesi stanno continuando le indagini per determinare le cause dell’incidente. Al momento, non sono emersi segnali che suggeriscano un’azione intenzionale, come un sabotaggio o un attacco cibernetico.

Le operazioni di ripristino dell’elettricità sono cominciate lentamente dopo pranzo e sono proseguite per tutta la giornata di ieri. Alle 21:30, circa il 35% dell’energia era tornata in Spagna, mentre alle 22:30 la situazione era migliorata ulteriormente, con metà della corrente ripristinata anche in Portogallo, soprattutto nelle principali città.

Questa mattina, martedì 29 aprile alle 6, Red Eléctrica, l’ente responsabile per la rete elettrica spagnola, ha annunciato che il 99,2% dell’energia era stata ripristinata in Spagna. Per quanto riguarda il Portogallo, alle 7 di martedì, l’azienda che gestisce la rete elettrica portoghese, Redes Energéticas Nacionais (REN), ha confermato che i consumi sono tornati ai livelli pre-blackout, superandoli persino leggermente.

“I servizi ferroviari commerciali sono tornati a funzionare con regolarità oggi per quanto concerne i collegamenti del servizio ad alta velocita’-lunga percorrenza da Madrid con Barcellona, Valencia, Murcia, Alicante, Paesi Baschi e Algeciras”. Lo si legge in una nota di Renfe. Il ministro dei Trasporti e della Mobilita’ Sostenibile, Oscar Puente.

La metropolitana di Madrid, invece, resta chiusa mentre l’azienda lavora al ripristino del servizio in sicurezza dopo il blackout. Tutte le linee sono sospese, quindi si consiglia di utilizzare i mezzi pubblici in superficie. Oggi, gli autobus urbani EMT e interurbani del Consorzio Regionale Trasporti saranno gratuiti.