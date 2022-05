Blind e Alessandro Iannoni dopo l'Isola dei Famosi: cosa stanno facendo? Una brutta sorpresa per il figlio di Carmen.

Blind e Alessandro Iannoni hanno abbandonato l’Isola dei Famosi e sono tornati alla realtà. Il cantante e il figlio di Carmen Di Pietro stanno pian piano riprendendo in mano le loro vite e hanno mostrato ai fan le prime cose che hanno fatto una volta arrivati in Italia.

Blind e Alessandro dopo l’Isola dei Famosi

Dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi perché non hanno accettato il prolungamento, Blind e Alessandro Iannoni sono tornati in Italia. La prima cosa che ha fatto il cantante, neanche a dirlo, è riabbracciare la fidanzata Greta. Il figlio di Carmen Di Pietro, che nel frattempo viene attaccata in Honduras, si è concesso una lunga videochiamata con la sorella Carmelina. Oltre ai saluti con gli affetti più cari, i due ex naufraghi si sono regalati un pasto come si deve.

Blind e Alessandro: finalmente un pasto completo

Mentre Blind ha discusso con Greta che stava cucinando il riso, Alessandro ha preferito gettarsi su pane e Nutella. La fidanzata del rapper è stata costretta a mangiare il suo piatto in camera perché l’ex naufrago non vuole più vedere o sentir parlare di riso. Poco dopo, se non bastasse, ha mostrato ai fan le sue tappe in diversi ristoranti di Milano. Iannoni, invece, non ha nessuno a cui render conto.

Alessandro non ha ancora riabbracciato Carmelina

Iannoni non ha ancora riabbracciato la sorella Carmelina: la ragazza, infatti, ha contratto il Covid-19 ed è in isolamento. Sta bene, tanto che Alessandro ha mostrato anche la videochiamata in cui si sottopone ad un tampone di controllo. Carmen Di Pietro verrà informata di quanto sta accadendo in Italia? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata dell’Isola dei Famosi.