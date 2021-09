Bobo Vieri e Costanza Caracciolo bersagliati dagli haters: “Siete come nonno e nipote”

L’ultima foto pubblicata su Instagram dall'ex Velina di Striscia insieme a Vieri ha scatenato diverse polemiche: la replica di Costanza

Il matrimonio tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo procede a gonfie vele. Sposati dal 2019 e con le loro due figlie Stella e Isabel, l’ex bomber e l’ex Velina di Striscia la notizia formano una delle coppie più belle dello spettacolo italiano.

Il loro è di fatto un amore forte e intenso, che la bionda showgirl siciliana ha voluto di recente immortalare in un dolcissimo scatto su Instagram.

Tra tanti like e complimenti, tuttavia, tale foto ha anche scatenato le critiche di qualche hater, che non ha mancato di sottolineare la differenza d’età tra i due coniugi. “Nonno e nipote” è stato difatti il commento al vetriolo di un utente, rimarcando così il divario tra il 48enne Bobo Vieri e la 31enne Costanza Caracciolo.

Per i diretti interessati, ad ogni modo, tale gap generazionale non ha mai costituito un problema, come ha confermato la stessa soubrette nella sua replica all’utente indisponente.

Costanza Caracciolo replica agli haters

“Commento banale”, ha difatti scritto Costanza in risposta, trovando il consenso di moltissimi follower. Tra loro è intervenuta persino la mitica Sandra Milo, che ha commentato lo scatto in questione con le seguenti parole: “A chi non sa godere delle gioie altrui si deve augurare il meglio”. Intanto per dedicarsi alla sua nuova famiglia, l’ex Velina ha messo in stand by la sua carriera. L’ultima apparizione in tv risale al 2016, quando prese parte alla sit com Fatti unici.