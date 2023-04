Bollette: chi pagherà davvero meno ad Aprile

Il costo di gas ed energia è calato nel mercato e questo ha un risvolto positivo per le bollette. Finalmente gli italiani potranno tirare un sospiro di sollievo: ad Aprile le bollette caleranno rispetto al primo trimestre del 2023.

Bollette, calano i costi: cosa accadrà ad Aprile

In soli 12 mesi, soprattutto a causa delle note questioni belliche che hanno interessato la parte orientale dell’Europa, il prezzo di gas e luce era schizzato alle stelle, con evidenti ripercussioni sulle bollette e sulle tasche dei cittadini italiani. Dopo una prima fase di estrema difficoltà, ora il prezzo dell’energia è tornato a calare e ad Aprile si avrà un risparmio del 55,3% a kilowattora. L’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), però, fa sapere che: “Gli oneri generali di sistema sono riattivati per tutti i clienti elettrici, comprese le utenze domestiche.”

L’analisi di Assoutenti

Secondo Assoutenti, che esprime comunque soddisfazione, il panorama è ancora incerto e la situazione non può dirsi rosea se paragonata a quella di due anni fa: “Le nuove tariffe che scatteranno ad Aprile risultano ancora più elevate del 14% rispetto a quelle in vigore nel secondo trimestre 2021, e comportando per le famiglie del mercato tutelato una maggiore spesa pari a 79 euro annui rispetto allo stesso periodo di due anni fa.” Nonostante questo, però: “Ci sarà un risparmio record su base annua pari a 793 euro a famiglia. La bolletta media della luce sul mercato tutelato, considerata una famiglia tipo che consuma 2.700 kwh di energia all’anno, scende così dagli attuali 1.434 euro annui a quota 641 euro, avvicinandosi ai livelli pre-crisi, ma occorre considerare il ritorno degli oneri di sistema che, stando ai dati diffusi oggi da Arera, peseranno allo stato attuale per circa 82 euro a bolletta.”