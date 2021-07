Bollo auto 2021, cosa cambia: ipotesi Superbollo, sospensione in Puglia e riduzione in Molise

Le ipotesi per il bollo auto 2021 potrebbero rendere felici molti cittadini. La proposta principale riguarda la cancellazione del Superbollo.

Novità in vista per il bollo auto 2021, la tassa che interessa i possessori di auto e moto da versare generalmente entro la fine del mese successivo a quello della scadenza (l’emergenza pandemica ha cambiato alcune norme).

Bollo auto 2021, cosa potrebbe cambiare per il Superbollo

La prima novità è su scala nazionale e riguarda il Superbollo, la tassa aggiuntiva al bollo auto che interessa alcune categorie di veicoli. Il Superbollo è stato introdotto nel 2011 e prevedeva una sovratassa di 10 euro per ogni KW in più oltre i 225. Il governo Monti ha poi abbassato il limite a 185 KW e alzato a 20 euro il costo di ogni KW aggiuntivo oltre di esso.

A 10 anni dalla sua adozione, è però possibile che il Superbollo venga eliminato.

La proposta è arrivata dalla deputata di Coraggio Italia Manuela Gagliardi, ex di Forza Italia. La parlamentare ha avanzato questa richiesta con l’obiettivo di favorire la ripresa del settore delle auto di lusso.

Al momento non c’è nulla di definitivo relativamente al Superbollo, ma la possibilità che venga tolto esiste. Sulla questione stanno lavorando le Commissioni Finanze di Camera e Senato, ragionando sui microtributi territoriali ed erariali, che, come riportato nella bozza del documento, comportano costi di gestione elevati e contribuiscono a rendere complesso il sistema.

Bollo auto 2021, cosa potrebbe cambiare in Puglia

Come ricordato da Trend-online, oltre alla cancellazione del Superbollo sono stati proposti altri provvedimenti che potrebbero rendere felici diversi cittadini.

In Puglia, il 3 aprile i consiglieri regionali di Forza Italia hanno presentato una mozione per avviare le procedure necessarie a sospendere il pagamento del bollo auto 2021. La questione è però ancora bloccata. Il consigliere Giandiego Gatta, che è tra i firmatari, ha dichiarato che il tema non è ancora stato discusso dal Consiglio regionale forse perché “Emiliano e la sua maggioranza hanno altre priorità e non condividono la bontà della proposta“.

Bollo auto 2021, cosa potrebbe cambiare in Molise

In Molise si parla invece di ridurre del 20% il bollo auto 2021. Nel mese di aprile, la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Aida Romagnuolo ha presentato una mozione al riguardo, motivandola così: “La grave emergenza sanitaria che ci ha coinvolto, di fatto, ha impedito a quasi la totalità dei cittadini di usare con regolarità la propria auto. Grandissima parte della popolazione, poi, è nella morsa della crisi economica. Mi auguro di trovare, in aula, il pieno appoggio dei miei colleghi attraverso una votazione unanime”. Anche in Molise però è ancora tutto fermo.

