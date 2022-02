Bologna, docente universitario inveisce contro il Green Pass: “Sono imbarazzato”

Il ricercatore dell'ateneo di Bologna Gennaro Imbriano, nel corso di una lezione universitaria ha attaccato duramente il Green Pass.

L’introduzione del Green Pass in ambito lavorativo e scolastico ha fatto e fa ancora discutere. Ora a contestare duramente questo strumento è Gennaro Imbriano, ricercatore dell’università di Bologna. Nel corso di una lezione di Storia della filosofia – si legge da Open – il docente non ha nascosto il suo astio verso la certificazione dicendosi “profondamente imbarazzato”.

Professore contro Green Pass, “Una inaccettabile discriminazione”

Il professore nel corso del suo intervento è arrivato dritto al punto sottolineando come questa certificazione impedisca di fatto ad alcuni studenti di prendere parte alle lezioni. A tale proposito ha affermato: “Da membro di questa comunità sono profondamente imbarazzato […] per il fatto che esistono vostri colleghi, degli studenti che non possono accedere all’Università in ragione di quella che io considero una inaccettabile discriminazione, perpetrata da un governo che non esito a definire infame”.

“Il Governo sfrutta l’emergenza sanitaria”

Il docente universitario ha poi proseguito sottolineando che lo studente ha il dovere morale di “confrontarsi con la situazione”: “Secondo me voi avete anche un dovere, come giovani, come studenti, e come intellettuali […] di questo Paese, e in più come studenti di filosofia: il dovere morale di confrontarvi con questa situazione nei modi e nelle forme che riterrete più opportune”.