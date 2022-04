Bolzano, preside chiede di evitare la pancia scoperta: studenti entrano in crop top

A Bolzano una preside ha chiesto di rispettare il dress code a scuola ed evitare la pancia scoperta. Gli studenti sono entrati in crop top.

In una scuola di Bolzano la dirigente scolastica ha chiesto ai suoi studenti di rispettare il dress code e di evitare la pancia scoperta. La risposta è stata quella di entrare a scuola in crop top.

Bolzano, preside chiede di evitare la pancia scoperta a scuola

In un liceo pedagogico di lingua tedesca di Brunico, in provincia di Bolzano, è scoppiata la protesta. La preside ha invitato i suoi studenti a rispettare il dress code e a non presentarsi a scuola con la pancia scoperta. Come risposta, gli studenti sono entrati con t-shirt microscopiche e crop top, lasciando l’ombelico in vista. La preside Isolde Maria Künig ha inviato una lettera alle famiglie degli studenti in cui chiedeva di rispettare un codice di abbigliamento preciso.

“Preferibilmente vanno evitate magliette che lascino la pancia completamente nuda” ha scritto la dirigente. La richiesta non era motivata solo da ragioni di “bon ton” ma anche per evitare “comportamenti alimentari rischiosi” dovuti ad “una sorta di ideale di pancia piatta“.

La reazione degli studenti

I ragazzi hanno reagito comportandosi in modo completamente opposto, presentandosi con indumenti microscopici e con la pancia scoperta. La polemica che si è scatenata sui social ha spinto la dirigente a chiedere scusa.

“Forse ho sbagliato a mettere questi concetti in forma scritta perché non si è inteso il tono della formulazione. La lettera ha preso un significato differente da quelle che erano le intenzioni. Avrei dovuto parlare direttamente con gli studenti” ha dichiarato. Non è la prima protesta che si scatena a causa della richiesta dei dirigenti scolastici di rispettare il dress code.