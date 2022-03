Bombardamenti a Mariupol, morta la ginnasta Katya Dyachenko: sepolta dalle macerie a 11 anni

Katya Dyachenko, 11 anni, è morta in Ucraina. La giovane ginnasta è deceduta a Mariupol, sepolta dalle macerie causate dai bombardamenti russi.

La ginnasta di 11 anni Katya Dyachenko è morta in Ucraina. La giovane vittima è deceduta a Mariupol, seppellita dalle macerie causate dai bombardamenti russi.

La prematura scomparsa della ginnasta è stata comunicata attraverso un post condiviso su Instagram dalla sua coach Anastasia Meshchanenkov.

Stando a quanto riferito dalla coach, Dyachenko è morta sepolta dalle macerie dopo essere stata travolta dai bombardamenti russi che hanno distrutto la sua abitazione, a Mariupol. Nel riportare la notizia, la donna ha scritto: “Doveva conquistare il palcoscenico e regalare sorrisi al mondo. Di cosa si devono incolpare i bambini?”.

La notizia del decesso è stata confermata anche da Anna Prutova, una parlamentare ucraina che ha condiviso su Twitter il seguente messaggio: “Questa è la nostra ginnasta Katya Dyachenko.

Ha 11 anni. È morta sotto le macerie della sua casa a Mariupol quando un missile russo l’ha colpita nel corso della giornata. Avrebbe potuto avere un brillante futurodavanti a sé come giovane campionessa ucraina. Ma in un secondo se n’è andata”.

This is our gymnast Katya Dyachenko. She is 11. Died under the rubble of her house in Mariupol when a Russian shell hit it over the day. She could have had a bright future ahead of her as a young Ukrainian champion. But in a second she’s just gone. Close the sky…please. @NATO pic.twitter.com/TzsjHRuRSX

— Anna Purtova (@Purtova_aa) March 23, 2022