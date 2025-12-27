Bombardamenti su Kiev: le reazioni dei leader europei e le conseguenze per la sicurezza europea

Durante la notte, la capitale ucraina, Kiev, ha vissuto momenti di autentico terrore a causa di una serie di esplosioni potenti. Secondo quanto riportato da un giornalista dell’Afp, le autorità locali hanno lanciato un allerta, avvertendo i cittadini dei pericoli di attacchi missilistici. Il sindaco Vitali Klitschko ha esortato i residenti a rifugiarsi in luoghi sicuri, mentre le forze di difesa aerea erano già in allerta.

Le prime ore del mattino hanno visto l’aeronautica militare ucraina diffondere un messaggio di allerta a livello nazionale. In un post su Telegram, hanno avvertito che tutta l’Ucraina era a rischio missilistico, a seguito del decollo del MiG-31K, un velivolo in grado di trasportare missili ipersonici Kinzhal.

La natura degli attacchi

Secondo il Kyiv Independent, la Russia ha scagliato contro Kiev un significativo numero di missili, tra cui diversi Kinzhal, quattro missili balistici Iskander e un insieme di missili da crociera Kalibr. Le esplosioni sono state avvertite non solo nel centro della capitale, ma anche nelle aree circostanti, come nell’Oblast’ di Kiev, dove si sono registrate interruzioni di corrente in città come Brovary, che dista circa 20 chilometri a nord-est di Kiev.

Le conseguenze immediate

Le ripercussioni degli attacchi sono state devastanti. I russi hanno colpito diversi distretti della regione di Kiev, danneggiando edifici residenziali, cantieri e attività commerciali. Il risultato è stato un numero crescente di feriti, come riportato dall’amministrazione militare regionale di Kiev attraverso Telegram. Il messaggio affermava che il “paese terrorista continua a colpire la popolazione civile”, attaccando deliberatamente infrastrutture vitali.

Un caso emblematico è quello di un residente della regione di Ivano-Frankivsk, che, mentre guidava un camion, è stato colpito da schegge. Dopo aver riportato ferite alla schiena, è stato immediatamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le reazioni internazionali

In risposta agli eventi drammatici, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, parteciperà oggi a una conferenza telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Donald Trump e altri leader dell’Unione Europea. Questo incontro si svolge in un contesto di crescente tensione e preparazione per un incontro previsto con Trump a Mar-a-Lago, in Florida, dove si discuterà della situazione attuale e delle prospettive di pace con la Russia.

Ottimismo da parte di Donald Trump

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha manifestato un certo ottimismo riguardo la possibilità di risolvere il conflitto in Ucraina. In un’intervista, ha dichiarato: “Penso che abbiamo buone possibilità di riuscirci”, sottolineando che, sebbene la situazione sia complessa, entrambe le parti potrebbero essere interessate a trovare un accordo. Ha poi aggiunto di aver risolto otto guerre, ma che questa è sicuramente la più difficile.

Trump ha anche avvertito che, nonostante i desideri di pace, ci sono momenti in cui le due parti sembrano non essere allineate nel voler giungere a un accordo. La sua prossima riunione con Zelensky avrà luogo in un contesto di grande attesa e speranza per una risoluzione del conflitto.

Nel frattempo, mentre Kiev affronta una notte di violenza, l’attenzione si sposta su come la comunità internazionale risponderà a questi attacchi e se ci sarà un progresso significativo nelle trattative di pace. Le speranze sono riposte in un dialogo costruttivo che possa portare a un futuro più sicuro per l’Ucraina e la sua popolazione.