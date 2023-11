Il percorso verso la definizione della Manovra 2024 presenta diverse ipotesi, dettagli e progetti. Le ultime novità riguardano il fringe benefit, con una proposta di modifica della soglia minima per l’esenzione fiscale per compensi non erogati in denaro dai datori di lavoro.

Bonus fino a 2.000 euro: per l’affitto e interessi mutuo

Una delle proposte è un bonus fino a 2.000 euro, che potrà essere utilizzato per l’affitto e gli interessi sul mutuo della prima casa.

Per quanto riguarda il fringe benefit e i figli a carico, la principale modifica prevede l’esenzione fiscale fino a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti nel periodo d’imposta 2024. Questo valore è raddoppiato a 2.000 euro nel caso di figli a carico. La Legge di Bilancio 2024 fa riferimento alla legislazione attuale per determinare quando i benefit possono salire a 2.000 euro, considerando la presenza di figli a carico.

Le novità del bonus per affitto e mutuo

La Legge di Bilancio prevede appunto anche un bonus per affitto e mutuo, che può essere erogato dai datori di lavoro e richiesto dai lavoratori. Il bonus è cumulabile per l’intero nucleo familiare quindi ad esempio se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, potranno entrambi ricevere il benefit in busta paga. Nel periodo d’imposta 2024, determinati beni e servizi, come affitto della prima casa e interessi sul mutuo, non concorreranno alla formazione del reddito da lavoro dipendente entro il limite di 1.000 euro.