Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha confermato la stima di crescita del PIL italiano del +0,7% per il 2023.

Fmi, esorta l’Italia ad essere più ambiziosa

Tuttavia, il FMI ha raccomandato al governo italiano di essere più ambizioso nella sua politica economica, suggerendo riforme strutturali favorevoli alla crescita che attualmente non sono previste nella bozza di bilancio per il 2024. Il direttore del Dipartimento europeo del FMI, Alfred Kammer, ha sottolineato l’importanza di avviare un percorso di crescita e aumentare la produttività in Italia, sostenendo un aggiustamento di bilancio favorevole alla crescita.

Fmi e la politica monetaria

Inoltre, il FMI ha indicato che la politica monetaria sta avvicinandosi alla fine del ciclo di restrizione e prevede un moderato consolidamento fiscale nel 2023, con una ripresa nel 2024. Il Fondo ha sottolineato la necessità di mantenere un orientamento restrittivo della politica monetaria per garantire il ritorno dell’inflazione al target nel tempo previsto, poiché la storia suggerisce che ci vogliono diversi anni per farlo dopo un episodio inflazionistico. Molte banche centrali dovranno quindi mantenere tassi di riferimento elevati per un periodo considerevole.