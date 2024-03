Potrebbe slittare da marzo ad aprile il bonus auto. Mancherebbero infatti i pareri tecnici dei ministeri di Economia, Ambiente e Infrastrutture. Il ministro del Made in Italy ha già annunciato il bonus, ma il provvedimento deve essere ancora presentato in Consiglio dei ministri per l’approvazione finale.

Cosa prevede il bonus auto

Gli sconti vanno da un minimo di 1500 euro sulle auto con una fascia di emissioni 61-135 g/km, relativa alle auto termiche e ibride prevalentemente dei segmenti A, B e C con rottamazione obbligatoria di una vettura Euro 4, a un massimo di 13.750 euro per l’acquisto di un’elettrica da parte di un acquirente con Isee familiare inferiore a 30 mila euro e rottamazione di veicolo Euro 0, 1 o 2.

Al prezzo finale dell’auto va quindi decurtato l’incentivo statale che, si ricorda, non sostituisce lo sconto garantito dalle concessionarie alla clientela in fase di acquisto.

Le ragioni dello slittamento

Il provvedimento non è però stato ancora presentato al Consiglio dei ministri. Ritardo che provocherebbe uno slittamento di qualche settimana del via libera al bonus, previsto inizialmente per il primo marzo.