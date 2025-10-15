Disposto un sequestro preventivo di 3 milioni e mezzo di euro: Giuseppe Piraino è accusato di almeno 15 truffe.

Giuseppe Piraino, noto imprenditore dell’antimafia palermitana, è accusato di aver messo a segno ben 15 truffe legate ai bonus edilizi a Palermo. Piraino, ricordiamo, è diventato un simbolo della città siciliana per essersi ribellato al racket, filmando e denunciando un estortore che gli chiedeva il pizzo.

Ora però l’imprenditore è finito nei guai, con l’indagine coordinata dal Dda di Palermo e guidata dal procuratore Maurizio De Lucia. Si ipotizzano per Giuseppe Piraino i reati di truffa aggravata per il conseguimento di di erogazioni pubbliche e indebita compensazione di crediti inesistenti.

Palermo, truffe col bonus facciate: sequestrati 3 milioni e mezzo di euro

Come abbiamo appena visto, l’imprenditore dell’antimafia palermitana, Giuseppe Piraino, è accusato di ben 15 truffe col bonus facciate. La Guardia di Finanza ha notificato un provvedimento di sequestro preventivo di 3 milioni e mezzo di euro. Giuseppe Piraino è il legale rappresentante della ditta la Mosina costruzioni srl e, recentemente, ha aderito al Movimento Controcorrente dell’oggi deputato regionale, ed ex Ienea, Ismaele La Vardera. Le indagini della Guardia di Finanza intanto proseguono.