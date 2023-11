Una nuova decontribuzione extra sarà introdotta specificamente per le donne con figli per i prossimi anni: si tratta di quello che è stato definito il ‘bonus mamme lavoratrici‘.

Bonus mamme lavoratrici: i dettagli

Il bonus mamme lavoratrici potrà portare ad un vantaggio retributivo che arriva fino a 1.700 euro all’anno (cifra netta), per quella che può essere considerata alla stregua di una quattordicesima. Gli esperti dell’Upb, l’Ufficio parlamentare di bilancio hanno spiegato: “Il beneficio al netto delle imposte crescerà progressivamente fino a attestarsi su circa 1.700 euro, raggiunti in prossimità della retribuzione lorda di 27.500 euro, valore che resta pressoché costante per le retribuzioni superiori”.

Bonus mamme lavoratrici: chi lo percipirà

Nello specifico, la nuova norma varata dal governo Meloni prevede che il datore di lavoro invece di versare i contributi gravanti sulla lavoratrice all’Inps li trasformi in retribuzione a favore della stessa (tetto massimo di 3 mila euro). Lo Stato si occuperà di coprire la parte restante di contributi. Interessate le mamme con tre o più figli di cui almeno uno minorenne fino al 2026, ma per il 2024 vale anche per le mamme con due figli con uno dei quali sotto i 10 anni. Potranno beneficiare del bonus le lavoratrici assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, tra le quali ci sono 800 mila donne, circa il 10%.