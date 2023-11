A dicembre, i dipendenti pubblici, compresi quelli del settore scolastico, vedranno un considerevole aumento nelle loro buste paga grazie al decreto Anticipi.

Bonus Natale per insegnanti e presidi

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato un anticipo una tantum legato alla vacanza contrattuale per tutto il personale scolastico. Questo bonus varierà da 1.516 euro per i dirigenti scolastici a 829 euro per i professori di medie e superiori con meno anzianità. L’incentivo è una risposta al rinnovo dei contratti collettivi, previsto per gennaio 2024, con un anticipo della vacanza contrattuale che sarebbe iniziato in più rate. Questa mossa del governo mira a fornire rapidamente finanziamenti nelle buste paga di milioni di lavoratori del settore pubblico.

Bonus di Natale: chi sono i beneficiari?

Circa due milioni e mezzo di dipendenti pubblici, tra cui ministeriali, medici, infermieri e altre categorie, beneficeranno di questo anticipo, con l’eccezione dei dipendenti di Comuni e Province. Per quest’ultimi, l’indennità di vacanza contrattuale sarà distribuita a rate a partire da gennaio 2024. Tuttavia, chi riceve il bonus a dicembre dovrà restituirlo se il proprio rapporto di lavoro termina entro la fine del 2024. Il governo ha adottato questa strategia per garantire un rapido incremento delle retribuzioni di milioni di dipendenti nel settore pubblico.