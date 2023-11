Bonus per disoccupati fino a 600€: come e quando richiederlo

La Regione Campania ha lanciato il Programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), un’iniziativa che ha per obiettivo quello di contrastare la disoccupazione e promuovere l’occupazione nella regione.

Bonus per disoccupati: a chi è destinato?

Il programma offre ai cittadini disoccupati la possibilità di partecipare a corsi di formazione professionale gratuiti, con la prospettiva di ottenere un bonus di 600 euro.

Il bonus è destinato a coloro che sono senza lavoro o in difficoltà occupazionale e scelgono di partecipare a corsi di formazione riconosciuti dalla Regione. Possono accedervi cittadini residenti nel territorio regionale appartenenti a diverse categorie, tra cui lavoratori fragili, beneficiari di sostegno al reddito assistenziale, titolari di ammortizzatori sociali, disoccupati senza sostegno al reddito, lavoratori autonomi con Partita IVA e coloro con redditi molto bassi.

Il bonus per disoccupati: come richiederlo

Durante la partecipazione ai corsi, i beneficiari riceveranno un’indennità di frequenza, variabile da 120 a 600 euro a seconda della durata del corso. Questo supporto finanziario mira a incentivare l’attiva partecipazione e l’impegno nei percorsi formativi, offrendo un aiuto economico proporzionato all’impegno dedicato.

Per richiedere il bonus, è necessario rivolgersi ai servizi per il lavoro regionali e accedere ai servizi offerti dal Programma GOL. I Centri per l’Impiego forniranno una guida per aiutare i partecipanti a selezionare il corso più adatto alle proprie esigenze e aspirazioni professionali.