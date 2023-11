Il rapporto mensile Abi (Associazione bancaria italiana) ha evidenziato un nuovo incremento sui tassi dei mutui: il già alto 4,21% di settembre è cresciuto ad ottobre arrivando a toccare la percentuale del 4,37%. In generale, ci sono meno prestiti a famiglie e alle imprese.

Mutui, crescono i tassi: la situazione

Poche settimane fa, per contrastare l’alta inflazione, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse al livello più alto dal lancio dell’euro. “Si tratta di una cattiva notizia per i mutuatari e per coloro che intendono finanziare con un mutuo l’acquisto di una nuova casa” – aveva spiegato Fabio Femiani, responsabile Idealista/mutui per l’Italia. Secondo il report Abi, i tassi sui mutui sono effettivamente cresciuti nel mese di ottobre, superando le percentuali di settembre.

Mutui, crescono i tassi: la situazione: i dati

La crescita economica è in rallentamento e questo provoca una diminuzione sempre più accentuata della domanda di prestiti: il calo rispetto ad un anno fa è stato del 3,6%. Anche i prestiti alle imprese non finanziarie sono scesi del 6,7% così come il totale dei prestiti alle famiglie. Cresce, invece, la raccolta a lungo termine, mentre cala quella a breve termine.