Vediamo chi sono i millennial e i boomer della quinta ed ultima puntata di Boomerissima, di Alessia Marcuzzi. Ecco le anticipazioni che sono emerse.

Boomerissima con Alessia Marcuzzi: anticipazioni dell’ultima puntata

Le registrazioni della seconda edizione di Boomerissima vanno avanti ed è stata registrata la quinta e ultima puntata dello spettacolo condotto da Alessia Marcuzzi. Sono emerse diverse indiscrezioni sulla registrazione dell’ultima puntata di Boomerissima, grazie a coloro che hanno potuto assistere. Per questo è possibile anche anticipare i nomi di alcuni dei personaggi che animeranno questa nuova puntata, nella sfida tra boomer e millenial.

Boomerissima, anticipazioni dell’ultima puntata: i protagonisti

Per quanto riguarda i boomer, saranno presenti nell’ultima puntata Roberta Capua, Francesca Fialdini, Francesca Barra e Riccardo Rossi. Sembra prevista anche in studio la presenza in studio di Valeria Marini. Per quel che riguarda i millenial sono arrivati alla registrazione della quinta puntata Ciro Immobile con la moglie Jessica Melena e poi Gabriele Vagnato, Romina Carrisi ed Emis Killa. Queste sono le celebrità avvistate in studio, che saranno protagoniste della quinta e ultima puntata di Boomerissima.