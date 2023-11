Alessia Marcuzzi, Caterina Balivo e Giulia Salemi si sono esibite in una performance come Destiny's Child, divenuta immediatamente virale.

Martedì 31 ottobre è finalmente partita la seconda edizione di Boomerissima, show molto atteso dai telespettatori, condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo il successo della prima edizione, lo staff della Rai ha deciso di puntare nuovamente sul format e le risate e il divertimento non sono certo mancate in questa prima puntata in cui le protagoniste assolute sono state Caterina Balivo e Giulia Salemi assieme alla stessa Alessia.

Marcuzzi, Balivo e Salemi: tra Boomer e Millennial

Il popolare spettacolo televisivo Boomerissima ha consolidato la sua reputazione come un palco per il confronto tra celebrità delle generazioni Boomer e Millennial. Con una serie di ospiti illustri previsti per le prossime puntate, il pubblico ha già sperimentato una miscela di emozioni fin dal primo episodio. Ma sicuramente, Alessia, Giulia e Caterina hanno dato quel quid in più allo show.

Marcuzzi, Salemi e Balivo protagoniste del varietà

Alessia Marcuzzi, Caterina Balivo e Giulia Salemi si sono messe brillantemente in mostra, nel corso dello show, imitando un noto gruppo pop famoso tra anni ’90 e inizio anni 2000. Stiamo parlando di un gruppo formato da sole ragazze, ma non sono le Spice Girls…

Marcuzzi, Balivo e Salemi: omaggio alle Destiny’s Child

Durante la prima serata, Giulia, Alessia e Caterina, hanno fatto uno spettacolare omaggio alle Destiny’s Child. Le tre si sono trasformate in un trio dinamico e si sono esibite con una performance che è diventata virale in pochi minuti dopo la sua messa in onda.