Nel corso della sua lunga carriera ha preso parte a soap opera di successo come “Il tempo della nostra vita” e General Hospital, ottenendo una grandissima popolarità. L’attore Tyler Christopher si è spento a 50 anni a causa di un arresto cardiaco. Christopher era stato in passato legato alla nota attrice Eva Longoria con la quale è stato sposato dal 2002 al 2004. Ad annunciare la scomparsa dell’attore è stato il collega Maurice Benard (Sonny Corinthos di General Hospital) attraverso un post su Instagram.

Morto a 50 anni l’attore Tyler Christopher: l’annuncio della sua scomparsa e il cordoglio sui social

L’attore Maurice Benard ha dato così un ultimo saluto all’amico e attore Tyler Christopher: “Tyler era una persona davvero talentuosa che illuminava lo schermo in ogni scena che recitava e si divertiva a portare gioia ai suoi fedeli fan attraverso la sua recitazione. Tyler era un’anima dolce e un amico meraviglioso per tutti coloro che lo conoscevano. Tyler era un sostenitore di una migliore salute mentale e di un trattamento per l’uso di sostanze, che parlava apertamente delle sue lotte con la depressione bipolare e l’alcol. Siamo oltremodo devastati dalla perdita del nostro caro amico e preghiamo per i suoi figli e suo padre”.

Tra i colleghi che hanno dedicato un pensiero all’attore c’è anche l’attrice canadese Kathleen Gati, nota per aver vestito i panni di Liesl Obrecht, sempre in General Hospital: “Sono ancora una volta devastato dall’ennesima perdita di un meraviglioso collega e di un bellissimo essere umano. Le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan”. “Oh mio Dio, vola tra gli angeli”, sono state infine le parole dell’attore e regista Jon Lindstrom (Kevin Collins e Ryan Chamberlain di General Hospital).

La carriera

Christopher fece un’audizione nel 1993 per il ruolo di Stone Cates in General Hospital che venne tuttavia assegnato a Michael Stutton. Entrerà comunque nella celebre soap vestendo i panni di Nikolas Cassadine, ruolo che lo renderà noto tra il grande pubblico. Tra il 2017 e il 2019 è stato invece Stefan di Mera ne “I giorni della nostra vita”.

La vita privata

Dopo essersi separato da Eva Longoria, l’attore si è sposato nuovamente dal 2008 al 2021 con Brienne Pedigo. Dalla relazione sono nati due figli. Nel 2016, grazie al ruolo di Nikolas Cassadine ha vinto il Daytime Emmy Award come miglior attore protagonista in una serie drammatica.