Televisione, morta a 70 anni Jacklyn Zeman: recitò in General Hospital

Recitò per quasi 50 anni nella famosissima Soap Opera General Hospital, recitando nel ruolo dell’infermiera Barbara Spencer (meglio nota come Bobbie): il mondo della spettacolo sta piangendo la scomparsa di Jacklyn Zeman. L’attrice, classe 1953, è scomparsa all’età di 70 anni dopo essere stata colpita da un tumore. L’annuncio è stato dato su Twitter dal produttore della soap, Frank Valentini: “Ho il cuore spezzato”, ha dichiarato quest’ultimo.

On behalf of our @GeneralHospital family, I am heartbroken to announce the passing of our beloved @JackieZeman. Just like her character, the legendary Bobbie Spencer, she was a bright light and true professional that brought so much positive energy with her to work. pic.twitter.com/DxGdjYavab

— Frank Valentini (@valentinifrank) May 11, 2023