Borussia Dortmund, sexy infermiera in soccorso del difensore infortunato

L’hanno nominata la «tifosa più sensuale del calcio». Si chiama Kim Schiele, è un’infermiera di professione e una grande tifosa della squadra tedesca del Borussia Dortmund. Il suo nome (e soprattutto le sue foto) stanno facendo il giro del calcio europeo, dopoché la stessa si è offerta di correre in soccorso del difensore degli gialloneri Nico Schlotterbeck, infortunatosi nel match contro il Bayern Monaco.

È anche una modella di lingerie

L’«infermiera tifosa» che ogni giocatore e ogni squadra vorrebbe. Oltre a essere un’infermiera, Kim Schiele è anche una modella di lingerie. La sua prima passione resta però il suo amato club tedesco e, quando ha visto Schlotterbeck stare male a causa di un problema muscolare che lo terrà fermo per almeno un mese, non ci ha pensato due volte a offrire sui social il suo aiuto.

Il messaggio social al difensore infortunato

Nell’era social, non è stato difficile per l’infermiera-modella contattare il calciatore del club tedesco per candidarsi come “pronto soccorso”: Kim Schiele ha postato una foto su Instagram rivolgendosi al difensore del Borussia e scrivendo: «Più velocemente recuperi, meglio è. Quando vuoi!”. La tua infermiera preferita». Nonostante la fede amorosa di Kim la leghi al capitano Marco Reus, sarebbe tuttavia felice di aiutare un altro campione del club che tifa.