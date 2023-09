botta e risposta con le Sisters Cap

Le sorelle Floriana B. Capriati e Ilenia R. Capriati (in arte Sisters Cap) sono dj e producer attive dal 2013 e hanno suonato in diversi locali presenti negli ultimi anni nelle Top 100 Clubs di DJ Mag. All’estero in club quali Acquarius, Kalypso e Papaya in Croazia, Titos a Palma di Maiorca, Bees ...

Le sorelle Floriana B. Capriati e Ilenia R. Capriati (in arte Sisters Cap) sono dj e producer attive dal 2013 e hanno suonato in diversi locali presenti negli ultimi anni nelle Top 100 Clubs di DJ Mag. All’estero in club quali Acquarius, Kalypso e Papaya in Croazia, Titos a Palma di Maiorca, Bees House e Playhouse in Cina, Pasha e Playboy Club in India. Le produzioni ed i set delle Sisters Cap spaziano dalla house alla progressive house, con sconfinamenti in altri generi musicali, primo tra tutti il cosiddetto future rave, che combina a sua volta techno e progressive house, senza trascurare melodia e la giusta energia e che è stato portato alla ribalta mondiale da David Guetta e dal suo fiero sodale Morten. Tra le loro produzioni discografiche, spiccano quelle per Protocol Recordings, la label di Nicky Romero, per Smash Deep, sub-label di Smash The House, l’etichetta discografica di Dimitri Vegas & Like Mike e Revealed Recordings, l’etichetta discografica di Hardwell.

Quando avete deciso di diventare dj?

Non c’è stato un momento nel quale abbiamo deciso di diventare dj. La figura del dj è spesso ridotta al possedere una console e a saper mettere a tempo due dischi: in realtà è molto di più; non lo abbiamo capito subito. Una volta, il nostro manager Silvio Malibu ci disse dopo uno dei nostri show:“ora si che siete due djs”. Per anni, nonostante le nostre numerose serate, ci eravamo sentite dire che non lo fossimo e per noi era davvero frustrante; noi continuavamo a dare sempre di più e a metterci sempre più in gioco. Soltanto quella sera capimmo che cosa significasse quell’affermazione così chiara. Il nostro manager aveva ragione. Proprio a partire da quella sera siamo riuscite a trovare la chiave per coinvolgere il nostro pubblico attraverso la musica.

Quando avete capito che ce la stavate facendo?

Quando dal sentirci dire “ora si che siete due djs” ci siamo sentite definire “artiste” anche dagli addetti ai lavori più ostinati, dai quali abbiamo ottenuto rispetto e credibilità; quando siamo riuscite a coinvolgere il nostro pubblico non più soltanto attraverso la musica ma anche attraverso il nostro show, strutturato e assiduamente in evoluzione; quando il pubblico è diventato il NOSTRO pubblico, la nostra fanbase.

I vostri dj preferiti?

Timmy Trumpet è sicuramente l’artista che apprezziamo di più.

I vostri club e i tuoi festival preferiti?

Club: Marquee Las Vegas, Boathouse Colonia, Green Valley (Camboriu); festival: Electric Daisy Carnival e Tomorrowland.

Come definireste la musica che suonate e producete?

La musica che suoniamo e che produciamo è energica; il nostro obbiettivo è sempre quello di trasmettere carica e vitalità. Amiamo emozionare e impressionare il nostro pubblico.

Il momento che ricordate con più piacere nella vostra vita da dj?

Sul fronte lavorativo i nostri set in Piramide al Cocoricò di Riccione e su palchi importanti quali allo Space Club a Chengdu, alla EDC a Nanning e alla Playhouse di Chongqing durante il nostro tour in China e alla Pasha di Chennai durante il nostro tour in India e Nepal. Dal punto di vista personale, invece, i momenti che continuano a darci piacere sono quelli nei quali abbiamo modo di incontrare ed abbracciare i nostri fan che hanno sempre un pensiero per noi.

Quello più assurdo o imbarazzante?

Durante uno dei nostri primi set. Non eravamo ancora conosciute e ci hanno presentato come Sister Act…

Come trascorrete il tempo libero?

Floriana: coltivo diversi interessi. Mi piace dedicarmi al mio benessere psicofisico e così mi dedico a leggere, a praticare yoga, meditazione, nuoto, trattamenti estetici e alla cucina vegana. Quando ho più tempo organizzo cene con amici e gite fuori porta in piena natura, spesso a contatto con gli animali.

Ilenia: sono appassionata di true crime. Mi piace documentarmi in merito ai casi di cronaca nera, amo leggere i gialli, e sono appassionata di cinema. A breve riprenderò a fare anche attività fisica.

Come vi rapportate con i social network?

Floriana: credo di essere riuscita a trovare il giusto compromesso tra vita social e vita vera. Adoriamo i nostri follower, ci piace condividere con loro ogni cosa del nostro lavoro, siamo sempre estremamente grate nei loro confronti.

Ilenia: stacco dai social ogni volta che ne sento il bisogno. Abbiamo un bellissimo rapporto con i nostri followers con i quali siamo in costante contatto e tanti di loro non si perdono neanche un nostro show in giro per l’Italia. Questo ci fa sentire a casa perché ormai riconosciamo molti dei loro volti, rimanendo sempre nelle prime file a supportarci.

I vostri prossimi progetti?

Non abbiamo mai amato rivelare i nostri progetti in anticipo. Preferiamo restare sempre caute e prudenti, rimanendo fedeli al buon proverbio che recita “non dire gatto se non ce l’hai nel sacco”. Suggeriamo ai lettori di Notizie.it di seguirci sui nostri social per essere costantemente aggiornati. A presto!

www.instagram.com/sisterscapdj