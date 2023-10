Bova a Belve: la battuta fulminante dell'ex suocera, Bernardini De Pace

Ospite a Belve, Raoul Bova è stato intervistato in merito alla sua ex suocera, la famosa avvocatessa divorzista Bernardini De Pace, madre della sua ex moglie Chiara Giordano.

Raoul Bova: la frecciatina di Bernardini De Pace

Al salotto tv di Francesca Fagnani, Raoul Bova ha risposto ad alcune domande sui rapporti con la sua ex suocera, la celebre avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace. La conduttrice gli ha chiesto: Lei quando si è fidanzato con la figlia lo aveva capito o è andato contro il suo destino così?”, e l’attore ha risposto: “Beh quelle sono le cose impulsive di cui parlavo. Non ragioni, non rifletti e lo fai perché in quel momento ami”.

A seguire la stessa Bernardini De Pace ha risposto alle affermazioni fatte dall’ex genero a Un Giorno da Pecora, e ha dichiarato: “Me lo ricordavo più allegro e vivace, ieri sera mi è sembrato troppo buono”, e ancora: “Tutti hanno pensato fosse diretta a lui, in realtà non lo era: la scrissi un anno prima, in un format per il quale c’era una lettera ad ogni componente della famiglia. Ho testimoni: l’attuale fidanzato di Simona Ventura le ha lette tutte un anno prima”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più.