Boxe, pugile 18enne morta 5 giorni dopo l’incontro: era in coma per i colpi subiti

È morta la pugile messicana di 18 anni 5 giorni dopo l'incontro che l'aveva condotta in coma.

È morta nel pomeriggio di giovedì 3 settembre la puglie 18enne messicana Jeanette Zacarias Zapata che da 5 giorni era in coma dopo il K.O. ricevuto nel suo ultimo incontro. I talti colpi ricevuti nel match tenutosi lo scorso 28 agosto a Montreal contro la canadese Marie Pier Houle avevano portato l’atleta messicana ad avere delle convulsioni alla fine del quarto round.

Una serie di colpi veloci, un montante sinistro e poi un gancio destro, che avevano costretto la pugile ad appoggiarsi alle corde prima di essere presa da forti convulsioni. In quell’occasione il marito e allenatore Jovanni Martinez l’aveva fatta stendere a terra, agevolando così l’intervento della squadra medica. La Zapata era stata poi trasportata in ospedale priva di sensi e li i medici avevano deciso di indurla in coma, ma a nulla purtroppo sono valsi i tentativi di salvarle la vita.

A dare ufficialità alla notizia della morte della pugile messicana è stato il suo promoter, Yvon Michel che ha detto: “È con grande tristezza e sconforto che abbiamo appreso, da un rappresentante della sua famiglia, che Jeanette Zacarias Zapata è scomparsa questo pomeriggio alle 15.45”.

Anche l’avvesaria di Jeanette Zacarias Zapata, Marie Pier Houle ha rilasciato delle dichiarazioni a seguito della brutta notizia.

“La boxe – ha scritto su Facebook – comporta molti rischi e pericoli. Questo è il nostro lavoro, la nostra passione. Mai e poi mai l’intenzione di ferire seriamente un avversario ha fatto parte dei miei piani”.