Un gregge di pecore, che lottava per trovare erba fresca, ha iniziato a comportarsi in modo strano dopo aver mangiato un raccolto di cannabis

Ondate di calore, incendi e inondazioni estreme hanno colpito la Grecia durante l’estate, distruggendo molte aree agricole e lasciando il bestiame a lottare per trovare qualcosa da mangiare.

Gregge di pecore mangia cento chili di cannabis dopo la tempesta Daniel

Il gregge aveva pascolato nelle pianure allagate della Tessaglia, nella Grecia centrale, prima di dirigersi verso la serra vicino alla città di Almyros per mangiare oltre cento chili di cannabis. Il proprietario della fattoria, Yannis Bourounis, ha detto che il raccolto era già stato gravemente danneggiato da un’ondata di caldo e dalla tempesta Daniel e le pecore hanno mangiato “ciò che era rimasto”. Da subito ha constatato un comportamento anomalo nel gregge, poiché gli animali “saltavano più in alto delle capre, cosa che non succede mai”, ma non era chiaro a cosa fosse dovuto. Dopo aver scoperto l’insolito banchetto ha aggiunto: “Non so se è per ridere o per piangere“.

La tempesta Daniel

Gli animali stavano cercando rifugio in mezzo alla mortale tempesta Daniel che ha colpito Grecia, Libia, Turchia e Bulgaria. La perturbazione ha attraversato la Tessaglia per tre giorni, inondando città e villaggi e uccidendo più di 100.000 animali. Centinaia di residenti sono stati trasportati in aereo o tirati fuori dalle case allagate con scialuppe di salvataggio, mentre molti raccolti sono stati spazzati via. La bufera di pioggia, che ha ucciso 17 persone, è stata la più intensa della nazione dal 1930 ed è arrivata dopo un’estate di devastanti incendi.

La legalizzazione della cannabis

La Grecia è tra le nazioni dell’Unione Europea che hanno legalizzato la cannabis per alcuni scopi medici. Il Paese coltivava ed esportava cannabis ancora prima che il suo possesso fosse vietato nel 1936. Un incidente simile era avvenuto anche in India lo scorso novembre. La polizia di Mathura, nell’Uttar Pradesh, ha dichiarato che dei topi avevano mangiato più di 500 kg di marijuana, conservati nei magazzini della centrale.