Brasile, accompagna il marito a vaccinarsi contro il covid legandolo a una corda

Il marito molto probabilmente non voleva vaccinarsi e la moglie lo porta al centro somministrazione legandolo con una corda.

Una donna in Brasile ha accompagnato suo marito a vaccinarsi legandolo con una corda. La scena ha attirato l’attenzione di molti curiosi che l’hanno immortalata e postata sui social, portandola infine all’attenzione anche del quotidiano Globo.

La vicenda si è svolta in un centro vaccinale di Alagoas, nella zona nord-est del Brasile, nella giornata di domenica scorsa, 30 gennaio, e per molti commentatori sui social rappresenterebbe il gesto estremo della donna per far si che suo marito si decidesse a vaccinarsi.

“Penso che abbia fatto bene. Non vivrei sotto lo stesso tetto con qualcuno che non ci tiene alla salute e alla mia vita”, scrive un utente su Tik Tok evidentemente favorevole al gesto compiuto dalla moglie.

Altri, invece, lo criticano facendone una questione di genere: “Mi piacerebbe vedere i vostri commenti se al posto del marito ci fosse la moglie: nessuno riderebbe”.

Il gesto della donna, estremo non vi è dubbio, si spiega anche andando a vedere la situazione epidemiologica brasiliana.

Con 695mila decessi dichiarati, il paese ha fortemente accusato la pandemia e l’arrivo di Omicron ha bruscamente innalzato la curva dei contagi nel corso di queste ultime settimane. Quanto alle vaccinazioni, fonti del ministero della Salute brasiliano parlano di circa il 70% della popolazione completamente vaccinata, ai quali si è aggiunto anche il marito legato dalla moglie.