Brindisi, si reca in ospedale per dolori addominali ma viene dimessa: muore n...

Anna Maria Faggiano era andata al pronto soccorso di Francavilla Fontana per dolori addominali ma, secondo quando riferito, i dottori avrebbero giudicato la sua condizione non preoccupante e l’hanno dimessa: la donna è morta mentre si dirigeva verso il bagno dell’ospedale.

La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento senza indagati, per far luce su quanto accaduto alla donna. Disposta anche l’autopsia sul corpo della 49enne, sarà effettuata nella giornata di venerdì 22 dicembre.

La denuncia della famiglia

I familiari della donna, originaria di Ceglie Messapica, hanno sporto denuncia, affermando che Anna Maria aveva accusato forti dolori addominali e si trovava al pronto soccorso per essere curata. Stando a quanto si apprende, la condizione della donna sarebbe stata giudicata non preoccupante dai medici e l’hanno dimessa ma, secondo i familiari della vittima, sarebbe stata una diagnosi completamente sbagliata: infatti, prima di lasciare il pronto soccorso, la donna ha avuto un malore mentre si dirigeva verso il bagno ed è morta.

Aperta un’inchiesta

La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, senza indagati al momento, per far luce su quanto accaduto alla donna. Nella giornata di venerdì 22 dicembre sarà effettuata l’autopsia sul corpo di Anna Maria e potrebbe fornire elementi nuovi e cruciali per chiarire le circostanze della morte della donna.

