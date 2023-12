Giulia Cecchettin, le analisi sull'auto di Filippo Turetta: trovate macchie sospette

L’auto di Filippo Turetta è stata l’ultima cosa legata al killer a fare ritorno in Italia dopo che il 22enne era già stato estradato dalla Germania nel nostro Paese. La Punto nera con cui l’omicida di Giulia Cecchettin era fuggito all’estero dopo il suo crimine è un elemento importantissimo per la buona riuscita delle indagini in corso.

Filippo Turetta, le analisi sulla sua auto: cosa hanno scoperto i Ris

La Fiat Punto nera di Filippo Turetta è stata consegnata nelle mani dei Ris di Parma che si stanno occupando di effettuare le analisi sul veicolo per scoprire nuovi dettagli utili alle indagini sul caso dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Nelle scorse ore sono iniziate ad emergere le prime informazioni. I Ris, infatti, hanno trovato macchie sospette sul mezzo: forse si tratta di macchie di sangue della ragazza. ‘Il Messaggero’ spiega che queste tracce sono state trovate non solo sui sedili, ma anche sui tappetini della Punto e nel bagagliaio. Oltre ad esse, saebbero state trovate anche diverse parti dell’auto sporche di terriccio.

Filippo Turetta, le analisi sulla sua auto: vita in carcere

Nel frattempo, Filippo Turetta si trova ancora nel carcere di Verona in attesa del processo che deciderà il suo futuro. Il ragazzo, proprio nel giorno del suo compleanno, è stato tolto dall’isolamento: il rischio che possa farsi del male si è ridotto.