Antonella Iaccarino era stata data alle fiamme dal vicino di casa dopo una violenta lite, e tutto per un lenzuolo steso. A circa un mese e mezzo di distanza, il cuore della donna ha smesso di battere all’età di 48 anni. Troppo gravi le condizioni della vittima per poter essere salvata. L’uomo – riporta il Quotidiano Nazionale – era già noto alle forze dell’ordine. Messo in manette dai carabinieri, l’uomo era stato chiamato a rispondere per tentato omicidio aggravato per futili motivi, ma ora la sua situazione giudiziaria si complicherà.

Donna morta a 48 anni per ustioni: la vicenda

La vicenda aveva avuto luogo a Quarto in provincia di Napoli lo scorso 5 settembre. Il vicino di casa, con il quale ci sarebbero state in passato già altre liti, avrebbe ripreso la donna per via del lenzuolo steso. La situazione è progressivamente degenerata fino a portare l’uomo a dare fuoco oltre che alla donna stessa, anche alla macchina di quest’ultima.

Sotto sequestro la salma della vittima

Nel frattempo, sul posto sono arrivati i soccorsi. La donna è stata trasferita all’ospedale Cardarelli di Napoli dove è poi morta per via delle ustioni di terzo grado presenti su diverse parti del corpo. La salma della vittima è stata messa sotto sequestro e si trova a disposizione dei giudici ai fini dell’esecuzione degli esami autoptici.