Dramma nel sabato del 21 ottobre a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, dove una 31enne è morta travolta in retromarcia dalla suocera davanti agli occhi della figlia piccola.

Tragedia a Firenze: donna investita dalla suocera

Doveva essere un sabato pomeriggio di shopping quello di Martina e sua suocera ma in pochi minuti si è consumato il dramma perché quest’ultima, in retromarcia, ha investito e ucciso la 31enne davanti agli occhi della figlia piccola.

La vittima è Martina Breschi, sposata con il figlio della donna che l’ha uccisa. L’incidente è avvenuto alle 16.40 e sembra che la suocera, spostando la vettura, non si sia resa conto che dietro di lei c’era la ragazza.

La dinamica dell’incidente di Firenze

Sul posto sono giunti i soccorritori sanitari per prestare soccorso alla 31enne ma le sue condizioni erano critiche e ogni tentativo di rianimazione è stato inutile.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale per gli accertamenti del caso. Stando alle informazioni trapelate, sembra che la donna stesse spostando la vettura nel parcheggio, quando improvvisamente ha investito la 31enne.

Un errore che è costato la vita alla giovane mamma, una famiglia spezzata da una distrazione gravissima. Per la gravità del fatto è stato attivato il supporto psicologico per il sostegno ai familiari delle vittime di incidenti stradali. Sono stati messi a disposizione due professionisti in virtù del protocollo fra il comune e l’Ordine degli psicologi della Toscana.