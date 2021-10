Buccinasco, nasconde il cadavere della madre nell’armadio per due anni per intascare la pensione

Ha murato la madre in un armadio pur di percepire la pensione di circa 1.700 euro: gravissime le accuse per un 50enne a Buccinasco.

La madre era morta a 80 anni nel 2019, ma l’uomo aveva nascosto il cadavere della donna per percepire ugualmente la pensione.

Triste vicenda a Buccinasco, la segnalazione ai carabinieri

I carabinieri sono intervenuti nell’abitazione di Buccinasco, in provincia di Milano, luogo in cui era stata segnalata la presenza di un corpo senza vita.

La vicenda è stata scoperta dopo la segnalazione di una persona che in provincia di Pavia aveva raccontato di aver saputo della morte della donna per cause naturali.

Triste vicenda a Buccinasco, la segnalazione ai carabinieri: altri dettagli

Il figlio della donna avrebbe fatto una dichiarazione a un conoscente, parlando di aver tenuto la madre senza vita in un armadio per continuare a percepire la pensione di circa 1.700 euro.

Subito dopo quanto accaduto, mediante anche la testimonianza del figlio della donna defunta, si sarebbe scoperto l’accaduto. Il 50enne ha dichiarato di aver murato la donna nell’armadio della camera da letto avvolgendola in alcuni sacchi di plastica.

Triste vicenda a Buccinasco, la segnalazione ai carabinieri: le accuse

A carico dell’uomo pendono le accuse di occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello stato. Le autorità hanno disposto inoltre il sequestro conto corrente del 50enne per i controlli del caso.

Nel frattempo anche l’abitazione è stata posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria.