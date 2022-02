C’è posta per te, Leandro e Maria Paola sono tornati insieme? Cosa è successo dopo la puntata

Maria Paola ha chiuso la busta e non ha perdonato Leandro per il tradimento. Ecco cosa è successo dopo la puntata di C'è posta per te.

La storia di Leandro e Maria Paola

Nella puntata di C’è posta per te, andata in onda sabato 18 febbraio, è stata raccontata la storia di Leandro e Maria Paola, che ha fatto molto discutere.

Tutto è iniziato 11 anni fa quando lei aveva 15 anni e lui 17. Si sono conosciuti perché frequentavano la stessa scuola e si sono innamorati, trascorrendo insieme l’adolescenza. Maria Paola è sempre stata più matura e quando hanno iniziato a lavorare voleva mettere da parte i soldi per costruire una famiglia. Per un periodo sono andati molto d’accordo e lavoravano nello stesso locale. Leandro le ha fatto la proposta di matrimonio, hanno fissato la data, pagato la caparra del ristorante ma improvvisamente lui ha cambiato atteggiamento.

Ha iniziato a tradirla e lei lo ha perdonato diverse volte. Nonostante questo, lui l’ha lasciata per un’altra donna. Maria Paola non ne ha voluto più sapere, ha sofferto di attacchi di panico, ha lasciato il lavoro e ha dovuto ricorrere a farmaci. Leandro ha provato a riconquistarla, fino a chiamare C’è posta per te, ma la donna ha chiuso la busta.

La reazione del web

Sui social gli utenti hanno iniziato da subito a parlare di questa storia e a commentare l’atteggiamento di Leandro e la forza di Maria Paola.

Lei è di San Sebastiano mentre lui è originario di San Giorgio a Cremano. Ha contattato la redazione di C’è posta per te per riconquistarla, ma al pubblico non è piaciuto il suo comportamento. L’uomo è stato duramente criticato sui social network e tutti si sono schierati dalla parte della donna, che ha deciso di chiudere la busta e non avere più nulla a che fare con lui. Ma cosa è successo dopo la puntata?

Leandro e Maria Paola sono tornati insieme?

Leandro e Maria Paola non sono tornati insieme, ma a quanto pare c’è stato un colpo di scena importante dopo la puntata. Sul profilo di Facebook di Leandro è comparsa la scritta single, che ha reso ufficiale il fatto che Maria Paola non è tornata sui suoi passi e che la loro storia d’amore, durata ben 11 anni, è conclusa definitivamente. I due non sono neanche più amici su Facebook, per cui molto probabilmente hanno deciso di troncare qualsiasi tipo di rapporto.