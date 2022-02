C’è posta per te, Leandro vuole riconquistare la ex Maria Paola: lei chiude la busta

La seconda storia di "C'è posta per te" di sabato 19 febbraio ha come protagonista Leandro, giunto in studio per riconquistare la ex.

Il secondo protagonista della puntata di C’è posta per te di sabato 19 febbraio è Leandro, un uomo che si è rivolto alla trasmissione di Maria De Filippi per riconquistare l’ex fidanzata Maria Paola, con la quale si sarebbe dovuto sposare, e che ha tradito e lasciato per due volte.

Leandro vuole riconquistate Maria Paola: la vicenda

Tutto inzia nel 2019 quando Leandro chiede di sposare a sorpresa Maria Paola in un cinema. Durante il primo lockdown, la loro relazione ha una prima battuta d’arresto e lui la lascia dopo aver conosciuto un’altra ragazza. La giovane lo perdona, ma l’anno successivo arriva una seconda rottura e lui la lascia nuovamente. Leandro Inizia a frequentare un’altra persona della quale realizza poi di non provare nulla.

Cerca quindi di riconquistare Maria Paola, ma questa volta è lei a mettere un punto fine alla storia.

Maria Paola chiude la busta

Maria Paola si mostra irremovibile anche in studio e sceglie di chiudere la busta. La giovane, raccontando dell’ossessione che provava Leandro ha rivelato: “Se non vede la macchina fuori casa mia o fuori dal lavoro, va in tilt”. Ha poi aggiunto: “Io ho perdonato, ma di nuovo no… Una persona che ama non mette in dubbio una seconda volta”.

Leandro, a tale proposito ha dichiarato: “Io non ci credo che è finito tutto […] Messaggia ancora con mia mamma”.