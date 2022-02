C’è posta per te, Maria De Filippi indossa un tubino rosso: i look della serata

Maria De Filippi, durante la puntata di C'è posta per te in onda sabato 12 febbraio, ha indossato un tubino rosso.

Maria De Filippi, durante la puntata di C’è posta per te in onda sabato 12 febbraio, ha indossato un tubino rosso. Anche le altre donne ospiti in studio hanno indossato dei look molto apprezzati.

C’è posta per te, Maria De Filippi campionessa di stile

Dopo la pausa dello scorso 5 febbraio, per lasciare spazio alla finale del Festival di Sanremo, Maria De Filippi è tornata in onda con una nuova puntata di C’è posta per te. La conduttrice, molto amata dal pubblico, ha voluto di nuovo regalare emozioni e colpi di scena. La donna ha dimostrato di essere non solo campionessa di ascolti, ma anche di stile. Per l’occasione ha scelto un look molto semplice, ma anche molto femminile.

Il pubblico è abituato a vederla indossare abiti spesso molto sportivi e casual, soprattutto a Uomini e Donne e Amici, dove sceglie spesso jeans, maglioni e camicie a quadri. Per la prima serata ha scelto di essere molto più elegante.

Il tubino rosso di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha indossato un tubino a maniche lunghe lungo fino al ginocchio, con linee sobrie ma molto eleganti, esaltato dal colore rosso acceso.

Ha indossato anche delle décolleté con tacco a spillo molto alto, dello stesso colore dell’abito. Non si conosce la marca o lo stilista di questo abito, ma è stato molto apprezzato dal pubblico. Il vestito ha dato modo a Maria di mostrare il suo fisico sempre perfetto.

Il look delle donne ospiti in studio

Nella puntata di C’è posta per te andata in onda il 12 febbraio ci sono stati molti ospiti.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, ballerina professionista e professore della scuola di Amici, hanno portato in studio il loro amore ritrovato. La bellezza di Francesca è stata arricchita dal suo grande senso del gusto. Ha scelto un abito blazer color rosa cipria, con delle décolleté con tacco a spillo dorate e scintillanti. Un’altra sorpresa speciale è stata la presenza di Luciana Littizzetto, che ha voluto scrivere a due protagonisti del Grande Fratello Vip, Alex Belli e Francesca Cipriani, che è arrivata in studio con il suo fidanzato. La comica ha scelto di indossare un abito lungo con colletto e bottoni, con cintura borchiata e stivaletti color caramello con plateau e tacchi. La Cipriani ha scelto un abito da sera lungo, di colore rosa, molto vistoso, simile ad un abito da sposa.