La terza storia della settima puntata di C’è Posta per Te racconta di Sante, un padre che cerca la figlia Michelle, ormai 18enne, che non vede da quando ne aveva 8. Tuttavia, il tentativo di riavvicinamento non ha successo: Michelle non perdona il passato e, neanche l’intervento di Maria De Filippi riesce a cambiare le cose.

C’è Posta per Te: Michelle non perdona il papà

Sante si è sposato con la madre di Michelle a 21 anni e, inizialmente, la coppia andava d’accordo. Tuttavia, con il tempo, iniziano a litigare, portando Sante a decidere di lasciare la famiglia. Da quel momento, i rapporti tra padre e figlia si sono deteriorati, fino a interrompersi del tutto.

Intanto, Sante inizia una nuova relazione e diventa nuovamente padre, ma continua a leggere sui social i duri post di Michelle nei suoi confronti. La figlia lo accusa di averla abbandonata e di averle distrutto la vita.

“Ciao Michelle, l’ultima volta che ti ho visto avevi 10 anni, oggi mi trovo a parlare con una giovane donna. Quando me ne sono andato di casa tu eri piccola, ci siamo frequentati per altri tre anni ma ogni volta era un problema con tua madre e a un certo punto ho lasciato. Ti chiedo scusa perché ho sbagliato, avrei dovuto lottare per te. Oggi sono qua per chiederti scusa se non sono stato presente a tutte le occasioni più importanti della tua vita. Non voglio ostacolarti la vita, voglio solo che mi perdoni e un rapporto tra padre e figlia come quando eri piccola”.

Michelle spiega che sua madre non gli ha mai impedito di venire a casa e ha sempre cercato di farle avere un rapporto con lui, anche coinvolgendo gli assistenti sociali e una psicologa. Racconta che la madre le diceva di andare da lui, ma era lei stessa a non volerlo. Aggiunge che non si è mai intromessa nel rapporto tra lui e la madre, poiché crede che siano questioni da adulti, ma sottolinea che un post su Facebook non può cancellare un rapporto tra un padre e una figlia.

Inoltre, la ragazza svela che lui non si è mai presentato per firmarle la carta d’identità o il passaporto, e che sua madre gli inviava aggiornamenti sui suoi progressi scolastici senza mai ottenere una risposta, a testimonianza del suo totale disinteresse in tutti questi anni.

Nel conflitto tra padre e figlia c’è anche una disputa economica legata al mantenimento. L’ex moglie di Sante afferma che lui non abbia mai versato gli alimenti, ma l’uomo nega queste accuse, difendendo la sua posizione.

“Nei momenti più brutti non avevo il supporto maschile di cui avevo bisogno anche perchè l’adolescenza è una delle fasi più brutte della vita se ci sono problemi. Ora voglio solo guardare avanti, studiare“.



La busta viene chiusa e Sante, rivolgendosi a Michelle, dice di aver fatto di tutto per lei e che continuerà a farlo. Quando la ragazza esce dallo studio, Maria De Filippi si avvicina all’uomo e gli fa notare che Michelle è molto intelligente e riflessiva, incoraggiandolo a riprovare a riavvicinarsi a lei.

C’è Posta per Te: Michelle e i rapporti con la sorellastra

Michelle ha raccontato di essersi chiesta più volte, guardando l’altra figlia di suo padre, se lui, incrociando il suo sguardo, pensasse mai a lei. Ha anche espresso il desiderio di conoscere la sorellastra, precisando che quest’ultima non le ha fatto nulla per impedirle di avere un rapporto con lei.