La settima puntata di C’è posta per te vede protagonisti Raffaele e Cristina. È Raffaele, tuttavia, a prendere l’iniziativa e chiamare per incontrare il fratello Antonio, che ha deciso di interrompere ogni rapporto con lui. La frattura tra i due fratelli nasce dopo la morte del padre, quando Cristina aggredisce verbalmente la moglie di Antonio, Anna, durante il funerale, impedendole di salutare il defunto suocero.

C’è Posta per Te: Raffaele vuole fare pace con il fratello Antonio

Raffaele ha scritto al programma per cercare di riavvicinarsi al fratello Antonio, che non vede da quando è morto il padre nel dicembre 2023. La rottura tra i due fratelli risale a anni prima e ha coinvolto anche le loro rispettive mogli, Cristina e Anna.

“È un anno che non ci vediamo e non ci sentiamo, mi dispiace perché tra noi c ‘è sempre stato un grande affetto. Sei stato assente quando papà si è ammalato, anche nella malattia di mamma. Avevo bisogno di una spalla su cui piangere, che mi aiutasse moralmente, avevo bisogno di un fratello che non c’era”.

Prima della morte del padre, la madre dei fratelli si ammala di cancro e muore nel 2018. Durante questo periodo difficile, Antonio si fa vedere molto poco. Dopo la sua morte, il padre si trasferisce da Raffaele e Cristina, ma un anno dopo gli viene diagnosticato un tumore al colon. Anche in questa occasione, Antonio e Anna restano distanti, con Antonio che si limita a telefonare. È Cristina a prendersi cura del padre fino alla fine. Nel 2023, quando l’uomo entra in coma, Antonio lo va finalmente a trovare in ospedale, ma poco dopo il padre muore.

In seguito, Raffaele chiede che Anna non partecipi al funerale, ma lei si presenta comunque, scatenando la rabbia di Cristina e una pesante discussione. Da quel momento, i rapporti tra i fratelli sono interrotti definitivamente.

Raffaele si è rivolto proprio alla cognata Anna, facendole con una sola domanda:

“Perché non l’hai mai invogliato a venire a trovare nostro padre e a fargli vedere i bambini? Vorrei una giustificazione per questo”.

Anna accusa Cristina di aver assistito il suocero solo per essere lodata. Dopo un acceso scontro in studio, Maria fa notare ad Antonio il legame che aveva con Raffaele, nonostante fosse il più giovane. Le due coppie iniziano, però, a scambiarsi accuse, rinfacciandosi i vecchi errori. Da un lato, Antonio pensava che il fratello stesse esagerando riguardo alla malattia del padre. Raffaele, però, risponde che non ha ingigantito nulla, dato che alla fine il padre è morto. Anna, dal canto suo, aggiunge che la coppia voleva cacciarlo anche prima della malattia, criticandolo continuamente.

Antonio e Anna aprono la busta a Raffaele e Cristina

Raffaele ha spiegato ad Antonio che lo considera la sua “spalla forte”, ribadendo di essere venuto a C’è Posta per Te per cercare di riavviare i rapporti con il fratello e la cognata.

“Se sono qui oggi, però, è perché ti voglio bene e perché papà avrebbe voluto che noi fossimo uniti e non divisi”.

Anna, però, ha chiarito di non voler avere nulla a che fare con Cristina, spiegando che la situazione non è cambiata da 12 anni e che è convinta che litigheranno di nuovo. Raffaele ha insistito, chiedendo loro l’opportunità di ricominciare, e alla fine hanno deciso di aprire la busta e dare una seconda possibilità al rapporto.