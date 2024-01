Cadavere a Modena: uomo trovato morto in casa

A Modena è stato trovato il cadavere di un 54enne in casa, avvolto in una coperta. Le forze dell'ordine indagano.

Mistero a Modena, dove le forze dell’ordine hanno rinvenuto il cadavere di un uomo, avvolto nelle coperte e abbandonato all’interno della sua abitazione a Pavullo.

Era lì da due settimane il cadavere di un uomo. Si tratta di un 54enne trovato senza vita in un’abitazione di Pavullo, in provincia di Modena.

Si chiamava Giovanni Iacconi ed era scomparso da diversi giorni.

La salma si trovava sotto al letto, avvolto in una coperta e in avanzato stato di decomposizione. A riportare la notizia è stata la stampa locale e poi questa è stata ripresa dalle altre testate.

Le indagini per il cadavere ritrovato a Modena

Le autorità hanno preso in custodia il corpo senza vita dell’uomo e ora lo sottoporranno agli esami di rito per datare con esattezza il decesso e capirne le cause.

A ritrovare la salma e lanciare l’allarme è stato il fratello, che ieri si era recato nell’abitazione che appartiene alla loro famiglia, per arieggiarla.

Stando ai primi dettagli emersi dalle indagini, si ipotizza l’omicidio ma non si esclude nessuna pista.

Glu uomini della polizia scientifica sono a lavoro per i rilievi di rito all’interno dell’appartamento. Nel frattempo gli inquirenti procedono con la raccolta di quante più informazioni possibili da parte del fratello, ancora scioccato per il ritrovamento. Si indaga anche sui vari rapporti familiari perché essendo una casa di famiglia, solo chi è in possesso delle chiavi poteva nascondere lì il corpo.