Cade dalla scala e si trafigge un polmone con uno spuntone, morto 73enne

La tragedia a Monselice, nel Padovano, dove un pensionato cade dalla scala, si trafigge un polmone con uno spuntone e muore poco dopo malgrado i soccorsi

Tragedia in provincia di Padova, dove un 73enne cade dalla scala e si trafigge un polmone con uno spuntone, l’uomo, Arturo Masin, purtroppo è morto poco dopo. I media spiegano che dopo l’incidente il pensionato è stato soccorso da un vicino ma era già troppo tardi.

Cade dalla scala e si trafigge un polmone, la tragedia serale a Monselice

Tutto sarebbe accaduto in serata all’esterno di un’abitazione nel comune di Monselice. Pare che Masin avesse preso una scala e vi fosse salito per dare una sistemata all’antenna della televisione. Ad un certo punto l’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto.

Il capitombolo e lo spuntone che centra il torace e buca il polmone di Arturo

Purtroppo però uno spuntone della scala che si è rovesciata con lui gli ha centrato il torace e bucato un polmone.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della territoriale ed una unità di soccorso, allertati da un vicino di casa che aveva assistito all’epilogo dell’incidente domestico.

La testimonianza: “Si è retto in piedi per un po’ ma poi si è accasciato a terra”

Ha spiegato l’uomo: “L’ho raggiunto mentre ansimava, è riuscito a reggersi in piedi qualche secondo prima di cadere a terra ho chiamato subito il 118, ma quando ho visto che gli usciva il sangue dalla bocca ho capito che non c’era più nulla da fare”.

Masin era vedovo e viveva da solo, ha una figlia che risiede a Schiavonia ma non è potuta accorrere perché positiva al Covid e chiusa in casa in attesa di negativizzazione.