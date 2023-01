Cade dalle gradinate allo stadio: grave un uomo

Un uomo 47enne cade dalle gradinate dello stadio comunale di Lecce e viene portato in codice rosso in ospedale: possibile emorragia celebrale

Incidente ieri, domenica 15 gennaio 2023, allo stadio comunale Ciullo di Lecce: tifoso cade dalla gradinata durante la partita tra Atletico Salve e Real San Cassiano e finisce all’ospedale.

Si trova ora sotto osservazione nel reparto di neurochirurgia.

La dinamica della caduta

Era la decima giornata di andata del campionato di terza categoria. Il tifoso 47enne è improvvisamente caduto dalla gradinata, facendo un volo di oltre un metro e mezzo e riportando una ferita con evidente sanguinamento. Scattato l’allarme, è intervenuta sul posto un’ambulanza proveniente dall’Ospedale Cardinale Giovanni Panico di Tricase, che ha trasportato l’uomo in codice rosso presso l’Ospedale Guido Fazzi di Lecce.

Arrivato cosciente, sono in corso accertamenti riguardo una possibile emorragia celebrale e le possibili conseguenze del trauma cranico riportato (stimabili solo nelle prossime ore). Non è chiaro al momento se l’uomo sia scivolato o se abbia perso l’equilibrio per altri motivi.

Altro incidente nel leccese

Arriva, invece, all’ospedale di Tricase una pensionata di 77 anni che, intenta nelle attività della campagna, è stata colpita da un muretto che le è crollato addosso senza preavviso.

La donna non dovrebbe aver riportato gravi traumi, ma è stata ugualmente trasportata presso il presidio ospedaliero suddetto per gli accertamenti di rito.