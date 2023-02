Cade gru nel Giardino Verticale a Pisa, due operai feriti

Tragedia sfiorata a Pisa, dove cade una gru nel Giardino Verticale e due operai restano feriti a terra.

Da quanto si apprende l’incidente sul lavoro si è verificato in via Pellizzi dove si è udito un fortissimo boato quando l’immensa struttura si è prima inclinata e poi è caduta. I media locali spiegano che tutto è successo presso il cantiere del ‘Giardino Verticale’ di via Pellizzi.

Cade gru nel Giardino Verticale a Pisa

Non ci sono ancora elementi certi per stabilire l’esatta dinamica, ma l’esito purtroppo è noto. Pare che ad innescare il panico ed a fare due feriti sia stata la caduta di una gru, alta 7 metri, montata su un mezzo a bordo strada.

A rimanere coinvolti in quel fragoroso collasso sono stati due operai. Da quanto riporta Pisa Today le vittime sono due 57enni residenti a Cascina.

Traumi multipli per le due vittime del sinistro

E le loro condizioni di salute? Sempre secondo i primi riscontri medici trapelati i due, che al momento del botto erano al lavoro sopra il braccio meccanico, avrebbero riportato vari traumi. I media spiegano poi che entrambi sono stati soccorsi sul posto e poi condotto a razzo all’ospedale in codice giallo.

Asd occuparsi del trasporto la Pubblica Assistenza di Pisa con medico. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori dei Vigili del Fuoco ed i carabinieri della territoriale per i necessari accertamenti.