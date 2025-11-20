Un drammatico episodio si è verificato in un bar del quartiere Beyoğlu di Istanbul, dove una ragazza di 26 anni, Ayben Özçilingir Turtura, ha subito gravi conseguenze dopo aver ordinato un caffè. Questo incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza alimentare e all’attenzione necessaria nel settore della ristorazione.

Il 17 novembre, dopo aver consumato un semplice caffè, la giovane ha avvertito un immediato bruciore in bocca e all’esofago, seguito da un rapido peggioramento delle sue condizioni.

Visibilmente in difficoltà, è corsa in bagno prima di essere soccorsa. I soccorritori, intervenuti prontamente, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale, dove le sono state diagnosticate ustioni gravi alla gola, allo stomaco e ai polmoni.

Il mistero del caffè avvelenato

Le indagini condotte dalle autorità locali hanno rivelato che l’avvelenamento della giovane era dovuto a un errore tragico. La barista, ignara della situazione, aveva utilizzato un detersivo per lavastoviglie al posto dell’acqua per preparare il caffè. Questo scambio fatale è avvenuto quando il padre del proprietario del bar, un uomo di 50 anni, ha erroneamente riempito una bottiglia d’acqua con la sostanza caustica, senza rendersi conto del grave rischio che comportava.

Le conseguenze dell’incidente

Il direttore sanitario provinciale di Istanbul, Abdullah Emre Güner, ha confermato che il 17 novembre è giunta al pronto soccorso una paziente con sintomi di avvelenamento. Dopo un’attenta valutazione, è stata immediatamente sottoposta a un’endoscopia d’urgenza. I risultati hanno rivelato lesioni significative, tra cui iperemia nello stomaco e nell’esofago, indicando la gravità della situazione.

Dopo l’intervento, la ragazza è stata intubata a causa di un edema respiratorio, rendendo necessaria la sua permanenza in terapia intensiva. Fortunatamente, le sue condizioni sono migliorate nel corso dei giorni e il supporto respiratorio è stato progressivamente rimosso.

Reazioni e misure legali

Questo drammatico evento ha suscitato una serie di reazioni nella comunità e ha portato a un’indagine approfondita. Le autorità hanno immediatamente arrestato due gestori del bar, mentre il locale è stato chiuso per garantire la sicurezza pubblica. L’incidente ha riacceso il dibattito sulla formazione del personale nel settore della ristorazione e sulla necessità di procedure più rigorose per prevenire simili tragedie.

Prevenzione e responsabilità

È fondamentale che i locali pubblici adottino misure preventive, come l’etichettatura chiara dei prodotti chimici e la formazione adeguata del personale, per evitare incidenti di questo tipo. La sicurezza dei consumatori deve sempre essere la priorità principale. La tragedia di Ayben deve servire da monito per il settore, affinché non si ripetano simili errori in futuro.

Questo triste episodio mette in evidenza l’importanza di una vigilanza costante e di protocolli rigorosi nel settore della ristorazione. Solo così si possono garantire esperienze sicure e piacevoli per tutti i clienti.