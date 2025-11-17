Cagnolino cade dal balcone e muore: proprietario condannato e multato

Un cagnolino è caduto dal balcone e purtroppo è morto. Il proprietario, ritenuto responsabile della tragedia, è stato condannato a pagare una multa per abbandono e maltrattamento dell’animale.

Cagnolino cade dal balcone e muore: la decisione del Tribunale di Lecce

Come riportato dall’ANSA, secondo quanto dichiarato dal Tribunale di Lecce, l’animale è deceduto dopo essere caduto dal balcone, probabilmente spinto da una panca posta vicino alla ringhiera.

La condotta dell’imputato è stata giudicata alla luce della legge 20 luglio 2004, n. 189, che vieta il maltrattamento degli animali e regolamenta l’uso degli stessi in combattimenti o competizioni non autorizzate. La normativa, ampliando la protezione degli animali come esseri viventi meritevoli di tutela diretta, ha introdotto nuove fattispecie di reato, come il maltrattamento, e ha ridefinito l’abbandono di animali, rispecchiando la crescente sensibilità della società verso il benessere degli animali.

Cagnolino cade dal balcone e muore, multa di 5mila euro al proprietario

Il Tribunale di Lecce, seconda sezione penale, ha inflitto una pena ad un uomo ritenuto responsabile della morte del proprio cane. L’imputato è stato condannato per abbandono di animali, con l’applicazione di una multa di 5.000 euro, il risarcimento dei danni a favore di un’associazione impegnata nella tutela degli animali e il pagamento delle spese processuali.

La sentenza scaturisce dal grave comportamento dell’uomo, che ha lasciato il cane su un balcone angusto al terzo piano, esposto agli agenti atmosferici e talvolta legato con una corda, causando condizioni di sofferenza e isolamento estremo.