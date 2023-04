Andrea Agnini, comandante della polizia locale, è stato aggredito durante una Via Crucis che si è tenuta a Calcinato.

Calcinato, comandante della polizia locale aggredito durante la Via Crucis

Durante la Via Crucis che si è tenuta nella serata di venerdì 7 aprile a Calcinato, il comandante della polizia locale Andrea Agnini è stato aggredito. Tutto è accaduto alle 22.45, in via San Germano, quando un 30enne affetto da problemi psichici si è scagliato contro i vigili. L’uomo è salito sull’automobile della Locale, provocando seri danni, e poi ha schiaffeggiato il comandante che era intervenuto per calmarlo.

30enne portato in psichiatria all’Ospedale Montichiari

Alcuni fedeli che stavano partecipando all’evento hanno assistito alla scena e hanno chiamato il 112. Sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Desenzano, che sono riusciti ad immobilizzare il 30enne, che è stato portato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Montichiari. L’uomo è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il comandante della polizia locale se l’è cavata con qualche ferita.