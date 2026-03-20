All'interno della squadra emiliana è stato riscontrato un caso di pertosse, tutto lo staff della prima squadra è stato sottoposto a visite. Per il momento la gara di domani con la Juve resta valida.

Il Sassuolo si è preparato per tutta la settimana in vista del big match in programma domani alle 20:45 contro la Juventus, tutto sembrava svolgersi regolarmente quando all’improvviso è arrivata una notizia tanto inattesa quanto preoccupante. Il club però ha confermato che la partita non è a rischio, scopriamo cosa è accaduto e gli eventuali provvedimenti.

Il commento del tecnico Fabio Grosso

Fabio Grosso è stato intervistato nella consueta conferenza stampa pre-partita spiegando che la settimana appena trascorsa non è stata certamente tra le più semplici da quando allena il club.

“E’ stata una settimana particolare, abbastanza difficile. Ci prepariamo a cogliere questa opportunità con i ragazzi che abbiamo a disposizione”. A proposito dei giocatori disponibili il tecnico, campione del mondo nel 2006, ha fiducia nei suoi uomini:

“Abbiamo ragazzi in grado di disputare la partita e subentrare, sarà difficile ma vogliamo fare una gara piena e cogliere questa opportunità”.

Il CT ha quindi caricato i giocatori in vista della partita di domani e non ha cercato alibi per quanto accaduto.

Sassuolo e il caso pertosse: il comunicato ufficiale del club

Il Sassuolo Calcio ha annunciato il caso pertosse sul sito ufficiale del club tramite un comunicato che riportiamo da Sportmediaset.it che ha da prima testata diffuso la notizia:

“Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra.

I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff.”

Il comunicato come si può leggere fa riferimento anche alla Lega Serie A a cui è stato ovviamente comunicato il caso. Per il momento la partita con la Juve quindi non è a rischio, oggi e domani mattina saranno giornate essenziali per verificare la condizione fisica dei giocatori della squadra.